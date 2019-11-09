Son Dakika Haberleri: OGM Ormanspor uzatmada güldü! Kocaeli deplasmanında...
Son Dakika Spor OGM Ormanspor uzatmada güldü! Kocaeli deplasmanında...

OGM Ormanspor uzatmada güldü! Kocaeli deplasmanında...

6 saat önce

Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Dağder Dağlı, Taner İbin, Hande Öztürkİzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı, Talbert 7, Williams 23, Gizem Yavuz 16, Grigalauskyte 15, Nazlı Bircan Gökdemir, Cado 11, Gamze Takmaz 8, Melek YusufoğluOGM Ormanspor: Robinson 24, Paris 6, Naile...

OGM Ormanspor uzatmada güldü! Kocaeli deplasmanında..., System.String[]

Salon: Kocaeli Atatürk


Hakemler: Dağder Dağlı, Taner İbin, Hande Öztürk


İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı, Talbert 7, Williams 23, Gizem Yavuz 16, Grigalauskyte 15, Nazlı Bircan Gökdemir, Cado 11, Gamze Takmaz 8, Melek Yusufoğlu


OGM Ormanspor: Robinson 24, Paris 6, Naile Çırak, Nilay Kartaltepe 3, Pelin Derya Bilgiç 18, Damla Gezgin 8, Ogunbowale 24


1. Periyot: 20-15


Devre: 31-33


3. Periyot: 49-60


Normal süre: 68-68


Beş faulle çıkan: 31.27 Paris (OGM Ormanspor)

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Mustafa Kemal Atatürk, Özge Kavurmacıoğlu, Kocaeli, Paris, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin
Diyanet İşleri Başkanlığından "10 Kasım" mesajı: Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz Kültür Bakanı Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan 43 saniyelik görüntüsünü yayınladı Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 01:03:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: OGM Ormanspor uzatmada güldü! Kocaeli deplasmanında...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]