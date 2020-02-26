OGM Ormansporlu Kikanovic, Fransa ekibi Monaco'ya döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor OGM Ormansporlu Kikanovic, Fransa ekibi Monaco'ya döndü - Son Dakika Spor

OGM Ormansporlu Kikanovic, Fransa ekibi Monaco'ya döndü

6 saat önce

OGM Ormanspor'un Bosna Hersekli basketbolcusu Elmedin Kikanovic, Fransa'nın Monaco takımına transfer oldu.

OGM Ormansporlu Kikanovic, Fransa ekibi Monaco'ya döndü, System.String[]

OGM Ormanspor'un Bosna Hersekli basketbolcusu Elmedin Kikanovic, Fransa'nın Monaco takımına transfer oldu.

Monaco Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki pota altı oyuncusu Kikanovic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Ülkesinde Sloboda Tuzla, Rusya'da Enisey, Fransa'da Nancy, Almanya'da ALBA Berlin formaları giyen Kikanovic, 2017-2019 yıllarında Monaco'da görev yaptıktan sonra sezon başında OGM Ormanspor'a imza atmıştı.

Kikanovic, bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde maç başına 19,3 sayı, 7,2 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Körfez İşbirliği Konseyi, Saraybosna, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçeli bazı taraftarlardan Ali Koç'a tepki
Glasgow Rangers, Braga'yı saf dışı bıraktı Son Dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'yi 80-75 yenerek 9 yıllık hasretini dindirdi Fatih Terim'in yeni gözdesi Atalay Yıldırım!

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:57:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: OGM Ormansporlu Kikanovic, Fransa ekibi Monaco'ya döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]