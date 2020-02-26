OGM Ormansporlu Kikanovic, Monaco'ya transfer oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor OGM Ormansporlu Kikanovic, Monaco'ya transfer oldu - Son Dakika Spor

OGM Ormansporlu Kikanovic, Monaco'ya transfer oldu

6 saat önce

Monaco Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki pota altı oyuncusu Kikanovic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

OGM Ormansporlu Kikanovic, Monaco'ya transfer oldu, System.String[]

Monaco Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki pota altı oyuncusu Kikanovic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.


Ülkesinde Sloboda Tuzla, Rusya'da Enisey, Fransa'da Nancy, Almanya'da ALBA Berlin formaları giyen Kikanovic, 2017-2019 yıllarında Monaco'da görev yaptıktan sonra sezon başında OGM Ormanspor'a imza atmıştı.


Kikanovic, bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde maç başına 19,3 sayı, 7,2 ribaunt ortalamaları yakaladı.


Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli "Real-City" ve "Lyon-Juventus" maçlarını değerlendirdi, iddaa kuponu paylaştı!


Körfez İşbirliği Konseyi, Almanya, Fransa, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Doğal gaz ithalatı Aralık'ta yüzde 10,5 azaldı
Son Dakika: Almanya'da askeri üs koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Almanya Anayasa Mahkemesi ötenaziye yardım yasağını iptal etti Lewandowski sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 00:24:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: OGM Ormansporlu Kikanovic, Monaco'ya transfer oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]