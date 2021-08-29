OGM: Tunceli'de 2 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale sürüyor (4) - Son Dakika

CHP'Lİ AĞBABA: SOSYAL MEDYADA GEZEN BAZI LAR GERÇEKÇİ DEĞİL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Tunceli'ye gelen Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, beraberinde CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. CHP'nin 251 belediyesinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla her türlü araç, gereç ve insan gücünü Tunceli halkıyla paylaşmaya hazır olduğunu belirten Ağbaba, şunları söyledi: