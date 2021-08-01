OGM:  Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır - Son Dakika

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), " Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır" açıklamasında bulundu.

OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun/Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır. Bafra'da 0.3 hektar alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürülmüştür. Lütfen daha sağduyulu davranarak, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınalım" denildi.

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