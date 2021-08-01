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OGM:  Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır - Son Dakika

OGM:  Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır

01.08.2021 08:10
OGM:  Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır, System.String[]

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), "Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır" açıklamasında bulundu.

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), " Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır" açıklamasında bulundu.

OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun/Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır. Bafra'da 0.3 hektar alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürülmüştür. Lütfen daha sağduyulu davranarak, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınalım" denildi.

FOTOĞRFALI


OGM:  Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır

Vezirköprü, Twitter, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OGM:  Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır - Son Dakika


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