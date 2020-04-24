Ognjenovic: "Hiçbir kulüpte altyapıya bu kadar değer veren bir kulüp görmedim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ognjenovic: 'Hiçbir kulüpte altyapıya bu kadar değer veren bir kulüp görmedim' - Son Dakika Spor

Ognjenovic: "Hiçbir kulüpte altyapıya bu kadar değer veren bir kulüp görmedim"

25 dakika önce

VakıfBank'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic, altyapı oyuncuları ile yaptığı videokonferansta, "Oynadığım diğer kulüplerin de altyapıları vardı.

Ognjenovic:

VakıfBank'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic, altyapı oyuncuları ile yaptığı videokonferansta, "Oynadığım diğer kulüplerin de altyapıları vardı. Ama hiçbir kulüpte altyapıya bu kadar değer veren bir kulüp görmedim. Bu kulübün altyapısında oynadığınız için çok şanslısınız" dedi.


VakıfBank altyapı antrenörleri, evde kalan altyapı sporcularıyla her gün online olarak görüşüyor ve antrenman programları uyguluyor. Bu görüşmelere VakıfBank A Takım sporcuları tecrübelerini aktarmak üzere konuk oluyor. Altyapı sporcularının ikinci konuğu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Sırp pasörü Maja Ognjenovic, "Oynadığım diğer kulüplerin de altyapıları vardı. Ama hiçbir kulüpte altyapıya bu kadar değer veren bir kulüp görmedim. Bu kulübün altyapısında oynadığınız için çok şanslısınız çünkü burada harika bir imkanınız var. Şu anda hepimiz zorlu ve değişik bir süreçten geçiyoruz. Eminim ki sizlerin hayalleri vardı. Bunlar sadece bir süre bekleyecek. Sağlıklı beslenin ve idmanlarınıza devam edin" dedi.


"Kariyerimin başından bu yana hiçbir zaman vazgeçmedim"


Sporculardan gelen soruları cevaplayan VakıfBank'ın Sırp pasörü, "Böyle bir buluşmada sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Kariyerimde ilk defa böyle bir organizasyona katılıyorum. Küçükken herkesin beğendiği ve örnek aldığı oyuncular olurdu. Ama benim çok fazla örnek aldığım oyuncu yoktu. Ama oynama stilini sevdiğim pasörler vardı. Küçükken her zaman kendi tarzım olması için çabaladım. Bence her pasörün kendi tarzı olmalıdır. Benden dört yaş büyük bir ablam, okulda voleybol takımında oynuyordu. Onunla beraber voleybola başladığımda sekiz yaşındaydım. O yaşlarda voleybolun benim mesleğim olacağını hissettim. Her profesyonel oyuncunun her dönem iniş ve çıkışları oluyor. Bazı zor zamanlarda pes etmeyi düşünebiliyorsun. Ama ben kariyerimin başından bu yana hiçbir zaman vazgeçmedim. Elbette bazen düştüğüm oldu ama hep kendi yolumda devam ettim" dedi.


"Kariyerimiz boyunca öğrenmeye devam ediyoruz"


VakıfBank altyapısında oynamanın bir şans olduğunu dile getiren Ognjenovic, "Oynadığım diğer kulüplerin de altyapıları vardı. Ama hiçbir kulüpte altyapıya bu kadar değer veren bir kulüp görmedim. Bu kulübün altyapısında oynadığınız için çok şanslısınız çünkü burada hepimize harika imkanlar sunulmuş durumda. Bizler tüm kariyerimiz boyunca öğrenmeye devam ediyoruz. Voleybolda dahil hiçbir spor dalındaki bir sporcu, 'Ben her zaman en iyisini yapıyorum' diyemez. Bu düşünce bir sporcu için iyi değildir. 'Her şeyi çok iyi yapıyorum' dememeniz lazım. Şu anda hepimiz zorlu ve değişik bir süreçten geçiyoruz. Eminim ki sizlerin hayalleri vardı. Benim ve takımın da şampiyon olma hayali var. Bunlar sadece bir süre bekliyor. Bu süreçte sağlıklı kalmaya dikkat etmeliyiz. Sağlıklı beslenin ve antrenmanlarınıza devam edin" dedi. - İSTANBUL

Maja Ognjenovic, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 05:52 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü, 1 yaralı Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı         
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi         
17:52
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı         
17:49
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti         
17:35
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı         
17:30
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü         
17:20
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı         
17:19
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti         
17:14
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır         
17:12
103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı 103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı         
17:12
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı         
17:08
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi         
17:02
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü         
17:02
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı         
17:00
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı         
16:57
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak         
16:52
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi         
16:49
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi         
16:46
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu         
16:40
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi         
16:33
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi         
16:15
Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak         
16:15
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü         
16:02
Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı         
15:56
Ukrayna, Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı         
15:45
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal         
15:41
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi         
15:36
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu         
15:32
Leopar ile yaban domuzunun ölümüne mücadelesinde sürpriz son! Bu kez av, avcı oldu Leopar ile yaban domuzunun ölümüne mücadelesinde sürpriz son! Bu kez av, avcı oldu         
15:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 18:17:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ognjenovic: "Hiçbir kulüpte altyapıya bu kadar değer veren bir kulüp görmedim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]