Yabancı Diller Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Antonina Nemtinova'nın "Effects of Turkish EFL Learners' Identities on Their

Perceptions of Culture-Themed Lessons" başlıklı makalesi 28. Kore TESOL Uluslararası Konferans Bildirisinde yazılı olarak yayınlanmıştır.

