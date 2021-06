Öğr. Gör. Dr. Cengiz Karagöz""Ün Ahcı Yayını Yeni - Son Dakika

Okulumuz Öğr. Gör. Dr. Cengiz Karagöz'ün İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Cansu Özge Özmen ile yazmış olduğu "Diasporic Representations of the Orient: Re-Orientalism in Amulya Malladi's The Mango Season" başlıklı makale AHCI indeksinde taran South Central Review dergisinde yayınlanmış ve TÜBİTAK Yayın Teşvik (UBYT) ödülünü kazanmıştır.

Hocamızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Dergi bilgilerine erişim için tıklayınız.