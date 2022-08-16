Öğrenci affı nedir? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? - Son Dakika
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Öğrenci affı nedir? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?

16.08.2022 19:54
Öğrenci affı nedir? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?

Öğrenci affı ile ilgili son durum ne? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu öğrenci affı ile ilgili geçtiğimiz ay açıklamalarda bulunmuştu. Öğrenci affının da içinde yer aldığı torba yasa Meclis'e sunuldu. Peki, öğrenci affı kimleri kapsıyor? Öğrenci affı nedir? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?

Öğrenci affı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 4 milyonun üzerinde kişiyi etkileyecek olan öğrenci affı yasası TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Peki, öğrenci affı kimleri kapsıyor? Öğrenci affı nedir? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?İşte detaylar haberimizde...

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Türkiye'de Yükseköğretim öğrencileri için ceza afları, çeşitli nedenlerden dolayı yükseköğretim kurumlarıyla ilişikleri kesilmiş öğrencilerin geri kazandırılması anlamına geliyor.

Öğrenci affı lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayacak.

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

TBMM'mizin komisyon ve genel kurul faaliyetlerinde sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Adana'daki gençlik şölenindeki coşku, AK Parti ile gençler arasındaki köprüyü görmemize imkan sağlamıştı.

Gençlerimize müjde vermek istiyorum. Öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde Meclis'e sunuyoruz. Eğitimlerini bırakma mecburiyetinde kalanlara dönüş yolunu açıyor.

29 Mayıs'ta fetih törenlerinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. İstanbul'a hizmet etmenin de önemli olduğunu ispat etmiş kadroyuz. Tüm dikkatimizi bu şehri geleceğe taşıyacak projelere veriyoruz.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Kayıt yenilememe, yatay geçiş, lise diploması olmadığı için geçici kaydı silinenler, diplomasını kayıt yaptırdığı halde bölümüne götürmeyenler ile üst üste 4 dönem kayıt yenilemeyen açık öğretim öğrencileri başvurabilecek. Son afta da terör suçu, af kapsamı dışında bırakıldı.

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