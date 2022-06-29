Öğrenci Affı ve 3600 Ek Gösterge Düzenlemelerini de Kapsayan Torba Kanun Teklifi Meclis'te - Son Dakika
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Öğrenci Affı ve 3600 Ek Gösterge Düzenlemelerini de Kapsayan Torba Kanun Teklifi Meclis'te

29.06.2022 00:44
Öğrenci Affı ve 3600 Ek Gösterge Düzenlemelerini de Kapsayan Torba Kanun Teklifi Meclis'te

Öğrenci affı ve 3600 ek gösterge düzenlemelerini de içeren torba kanun teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklife göre, en düşük emekli maaşı 2500 liradan 3000 liraya çıkarılacak. Üniversite öğrenimi devam ederken ilişiği kesilen öğrencilere, geçmişe yönelik süre sınırlaması olmadan öğrenimlerini sürdürme olanağı getirilecek. Öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

Öğrenci affı ve 3600 ek gösterge düzenlemelerini de içeren torba kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre, en düşük emekli maaşı 2500 liradan 3000 liraya çıkarılacak. Üniversite öğrenimi devam ederken ilişiği kesilen öğrencilere, geçmişe yönelik süre sınırlaması olmadan öğrenimlerini sürdürme olanağı getirilecek. Öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

AKP'nin hazırladığı 57 maddelik, "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM'ye sunuldu.

Teklife göre, mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunan personelin görev aylıklarında iyileştirme yapılması öngörüldü. Buna göre; merkezde görevli valiler, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli valiler ile Genel Müdür Yardımcıları, daire başkanları, birinci sınıf olup 1. derecenin 4. kademesinden aylık alanların ek ödemeleri için oranlar artırılacak. İl Valisi için belirlenen tazminat göstergesi de 12500 rakamının eklenmesiyle uygulanacak.

Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar esas alınarak emekli aylığı veya adi malüllük aylığı ödenen polis memurlarından, lise ve dengi öğrenime sahip olup, emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay 1200 TL tutarında ilave ödeme yapılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN LİRA OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına yüzde 40.4 oranında yapılması tartışmaları sonrası bu ödeneğin ek bütçeden çıkarılmasını istemesi üzerine torba kanun teklifiyle yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakan ve milletvekillerinin maaşlarından emeklilik için yapılacak prim kesintilerinin hesabında 9000 gösterge rakamının kullanılması öngörüldü.

En düşük 2 bin 500 lira olan emekli aylığının 3 bin liraya yükseltilmesinin önü açıldı. Tüm belediye başkanları makam/temsil ve görev tazminatlarından faydalanabilecek

ÖĞRETMEN, POLİS, SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE DİN GÖREVLİLERİNİN EK GÖSTERGELERİ 3600'E YÜKSELTİLECE

Teklife göre, tüm memurların ek göstergelerine 600 puan eklenmesi öngörülüyor. Buna göre, öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek

ÖĞRENCİ AFFI

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık, önlisans, lisans, lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil olmak üzere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Düzenlemeden terör suçu ile kasten öldürme, işkence, eziyet suçu, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan mahküm olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler yararlanamayacak.

Ayrıca, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde bu haktan yararlanabilecek.

Bankalara yüzde 25'lik kurumlar vergisi sürekli hale getirilecek.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Öğrenci Affı ve 3600 Ek Gösterge Düzenlemelerini de Kapsayan Torba Kanun Teklifi Meclis'te - Son Dakika

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