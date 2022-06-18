Öğrenci affından faydalanarak 77 yaşında üniversite mezunu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenci affından faydalanarak 77 yaşında üniversite mezunu oldu

18.06.2022 11:12

Ahmet Sezai Ercantürk, 2018 yılındaki öğrenci affı sayesinde okula dönerek 77 yaşında İstanbul Üniversitesinden mezun oldu.

Ahmet Sezai Ercantürk, 2018 yılındaki öğrenci affı sayesinde okula dönerek 77 yaşında İstanbul Üniversitesinden mezun oldu.

İstanbul'da 1991'de üniversiteyi kazanan Ercantürk, çalışmak zorunda olduğu için bir yıl sonra memleketine döndü. Bir süre hayvancılık yaptı, Tarım Bakanlığında görev aldı ve 1993 yılında emekli oldu.

Ercantürk, 2018'deki öğrenci affıyla öğrenim hayatına geri dönüp 77 yaşında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitirdi.

Erzincan Kemaliye'de 1945'te doğan Ahmet Sezai Ercantürk, hikayesini ve yeniden okuma serüvenini AA muhabirine anlattı.

İstanbul Selimiye Tarım Meslek Lisesinden Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak mezun olduğunu belirten Ercantürk, 32 yıl boyunca farklı illerde Tarım Bakanlığına bağlı çalıştığını ve 1993'te emekli olduğunu söyledi.

Ercantürk, Tarım Bakanlığındaki işinin yanı sıra boş vakitlerinde hayvancılıkla uğraştığını, 16 yıl Kemaliye'de hizmet verdikten sonra üniversiteyi kazanıp İstanbul'a tayin olduğunu anlattı.

1991'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Tarih Bölümünü kazandığını ifade eden Ercantürk, "Hukuk veya siyaset bilimi okumayı planlıyordum. Ama Tarih Bölümünde her şey var. Siyaset, ekonomi, yönetim var. Tarih komplike bir bilim dalı olduğu için ve merakımdan bu bölümü tercih ettim. Hayvancılıkla da uğraştığım için hayvanlarımın başında durmam icap ediyordu. Bir yıl sonra fakülteyi bıraktım. Fakat bıraktığıma pişman oldum."

Öğrenci affından faydalanarak tekrar üniversiteli oldu

Ercantürk, "Öğrenci Affı"nın kendisi için son tren olduğunun farkına varıp 2018'deki öğrenci affından faydalanarak üniversiteye geri döndü.

Yüksekokul mezunu olma hayalini sürekli içinde tuttuğunu dile getiren Ercantürk, şunları söyledi:

"2018 yılında üniversiteye kaydımı tazeleyerek, öğrenci affından faydalanarak yeniden öğrenime başladım. Üniversitede sınıfı bulmada zorlandım, çok büyük bir fakülteydi. Derslerde bir sıkıntım olmadı. Derslere severek ve anlayarak devam ettim. Hocalarımız çok değerliydi, yardımcı oldular, değerli bilgiler verdiler."

Ercantürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci affını gündeme getirmesiyle ilgili, "Öğrenci affı çok faydalı bir konu. Üniversiteyi terk edenlerin kayıtlarını tazeleyip tahsillerine devam etmelerini tavsiye ederim. Bilim, vatan ve millet için elzem bir şey." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Afla döndüğü üniversiteden 40 yıl sonra mezun oldu Afla döndüğü üniversiteden 40 yıl sonra mezun oldu 46 yaşında üçüncü üniversiteden mezun oldu 46 yaşında üçüncü üniversiteden mezun oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenci affından faydalanarak 77 yaşında üniversite mezunu oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 11:36:40. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrenci affından faydalanarak 77 yaşında üniversite mezunu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement