Öğrenci apartındaki yangın korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci apartındaki yangın korkuttu - Son Dakika

Öğrenci apartındaki yangın korkuttu

6 saat önce

Isparta'da öğrencilerin kaldığı bir apartta yangın çıktı.

Öğrenci apartındaki yangın korkuttu, System.String[]

Isparta'da öğrencilerin kaldığı bir apartta yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken büyük panik yaşandı.


Edinilen bilgilere göre, gece 00.45 sıralarında merkez Turan Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir apartın 3. katında mutfak kısmında yangın çıktı. Aspiratörde meydana gelen gelen arızadan çıktığı tahmin edilen yangına Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. 2 itfaiye aracının merdivenle müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının diğer oda ve yanda bulunan ev ile dükkanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangında apartın mutfağı kullanılamaz hale gelirken binada maddi hasar oluştu. - ISPARTA

İtfaiye, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:52 Kaynak: İHA
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