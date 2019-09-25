Son Dakika Haberleri: Öğrenci bayıldı, bir velinin iddiası ortalığı karıştırdı
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Öğrenci bayıldı, bir velinin iddiası ortalığı karıştırdı

28 dakika önce

SULTANGAZİ'de ilkokulda bir öğrencinin kantinden aldığı sandviçi yerken bayılması üzerine ortalığa atılan dedikodu kısa sürede yayıldı.

Öğrenci bayıldı, bir velinin iddiası ortalığı karıştırdı, System.String[]
SULTANGAZİ'de ilkokulda bir öğrencinin kantinden aldığı sandviçi yerken bayılması üzerine ortalığa atılan dedikodu kısa sürede yayıldı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen öğrencinin ekmekten çıkan uyuşturucu nedeniyle bayıldığı iddia eden  kişi hakkında okul yönetimi suç duyurusunda bulundu.
Olay Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde bulunan bir ilköğretim okulunda yaşandı. Öğrencilerden biri kantinden aldığı sandviçi yerken bayıldı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen öğrenci olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bir velinin iddiası ortalığı karıştırdı. Bu kişi, çocuğun sandviçteki uyuşturucunun etkisiyle bayıldığını öne sürdü. Söylenti kısa sürede yayıldı. Polis okulda inceleme yaptı. Ancak iddianın yalan olduğu anlaşıldı. Sosyal medyada da yayılan iddia üzerine okul yönetimi, veli hakkında suç duyurusunda bulundu.
İlçe milli eğitim müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Okul kantinlerimiz okullarda kurmuş olduğumuz komisyonlarımız tarafından her ay denetlenmektedir. İlçe tarım müdürlüğümüz tarafından okul kantinlerimiz yılda iki defa denetlenmektedir. Okul kantinlerimizde Bakanlığımızın belirlediği ürünler dışında her hangi bir ürün satılmamaktadır. Olay tamamen asılsızca yapılan bir ihbardır" denildi.

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-Okuldan görüntü


Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:35 Kaynak: DHA
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Okulu karıştıran iddia! Öğrencinin kantinden aldığı ekmeğin arasından uyuşturucu çıktı
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