Öğrenci beklerken büyük bir sürprizle karşılaştılar - Son Dakika

Öğrenci beklerken büyük bir sürprizle karşılaştılar

Özel eğitim kurumuna öğrenci yerine yeni doğum yapmış kedi ve yavruları geldi

BURSA - Bursa'da yeni açılan özel bir eğitim kurumu açıldığı gün öğrenci beklerken kapılarında yeni doğum yapmış kedi ve 4 yavrusunu buldu.

Merkez Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi Tuğsa iş merkezine yeni bir eğitim kurumu açıldı. Özel eğitim kurumu gelecek öğrencileri beklemeye başladı. Eğitim kurumunun açıldığı gün öğrenci beklerken eğitimciler biranda kapıda yeni yavrulamış anne kedi ve yavru kedileriyle karşılaştı. Eğitim kurumu sahipleri anne ve yavru kedilerine sahip çıkarak hemen onlara bir yuva yapıp mama alarak besledi. Şimdi eğitim kurumunun ferdi olan kedi ve yavrularına öğretmen öğrenciler gözü gibi bakıyor.

Eğitim kurumu sahibi Turgay Özcü, "Biz burada orta okul öğrencilerine eğitim veriyoruz. Biz kurumumuzu açtığımız gün öğrenci beklerken büyük bir sürprizle karşılaştık. Kapımıza anne kedi ve 4 yavrusu geldi. Hemen alıp sahip çıktık. Ona yuva yapıp mama aldık. Yavruların doğumuna şahit olduk. Kedi ve yavrulara iş hanındaki herkes sahip çıktı" dedi.

Kurum çalışanı Pınar Yılmaz, "Kedinin kurumumuza uğurlu geldiğini düşünüyoruz. Tam açılış yaptığımız gün böyle bir misafirimizin olması bizi mutlu etti. Düzenli olarak besleyip seviyoruz" dedi.