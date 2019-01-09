Öğrenci Bütçesinin Dostu Kır Pidesi Tarifi | Burak'ın Ekmek Teknesi

Ekmek Teknesi'nde hasret bitti!

Ekmek Teknesi'nde hasret bitti! Uzun bir aradan sonra canımız, ciğerimiz kır pidesi tarifi ile karşınızdayım. Hem patatesli hem de peynirli var. Hangisini dilerseniz afiyet, şifa olsun!

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