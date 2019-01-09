Son Dakika Haberleri: Öğrenci Bütçesinin Dostu Kır Pidesi Tarifi | Burak'ın Ekmek Teknesi

Öğrenci Bütçesinin Dostu Kır Pidesi Tarifi | Burak'ın Ekmek Teknesi

1 saat önce

Ekmek Teknesi'nde hasret bitti!

Ekmek Teknesi'nde hasret bitti! Uzun bir aradan sonra canımız, ciğerimiz kır pidesi tarifi ile karşınızdayım. Hem patatesli hem de peynirli var. Hangisini dilerseniz afiyet, şifa olsun!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:08 Kaynak: Youtube

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