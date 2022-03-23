Öğrenci ders sırasında öğretmenine saygısızca davranmıştı! Sosyal medyada tepki çeken video ile ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenci ders sırasında öğretmenine saygısızca davranmıştı! Sosyal medyada tepki çeken video ile ilgili soruşturma başlatıldı

23.03.2022 23:19

Ankara'da öğretmeni ders anlattığı esnada yanına giden öğrenci önce dans etmeye çalıştı daha sonra ise öğretmenin yüzünü okşadı. Sosyal medyada tepki çeken video ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Görüntülerle ilgili hem inceleme hem soruşturma başlattı.

Ankara'da bir lisede yaşanan olay tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir öğretmenin ders anlattığı sırada öğrencisinin yanına gittiği görülüyor. Daha sonra öğretmenin önünde dans eden öğrenci, öğretmenin yüzünü de okşadı. Bu görüntülerin tepki çekmesinden sonra Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü hemen harekete geçti.

"İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir özel okulda öğrencinin öğretmenine yönelik davranışlarının yer aldığı görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından olaya ilişkin inceleme başlattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizdeki bir özel okulda, bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

YORUMLAR
500
Türk dünyasının ünlü halk müziği sanatçısı Sultan Arslanbekov Ankara'da sahne aldı Türk dünyasının ünlü halk müziği sanatçısı Sultan Arslanbekov Ankara'da sahne aldı Rusya-Ukrayna Çatışması Türkiye'de Turizmin Canlanmasına Gölge Düşürdü Rusya-Ukrayna Çatışması Türkiye'de Turizmin Canlanmasına Gölge Düşürdü

Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenci ders sırasında öğretmenine saygısızca davranmıştı! Sosyal medyada tepki çeken video ile ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Ece Erken duygulandırdı: Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi
23:03 Rusya'nın G-20'den çıkarılacağı öne sürüldü! Putin anında harekete geçti! Zirveye gidiyor
22:23 Eko İklim Zirvesi öncesi Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz'dan dikkat çeken açıklama: İklim değişikliği devrimini Ankara'dan başlatmak istiyoruz
21:57 ABD'nin üzerinde çalıştığı Ukrayna raporu tamamlandı! Rusya için "Savaş suçu işliyorlar" dedi
21:55 Bakan Varank'la bir araya gelen Bakan Nebati'nin paylaşımı dikkat çekti Müjdelerimiz yakında
21:44 Defineciler dünyanın en büyük hazinesinin peşinde! Kazı şimdiden heyecan yarattı
20:51 Bodrum Belediyesi'nde imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı
20:46 Zelenski'den dev şirketlere "Rusya'nın savaşının sponsoru" iması geldi
20:42 Voleybol sahasında fırtına gibi esen Milli yıldız Hande Baladın, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı
20:28 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 161 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 23:24:16. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrenci ders sırasında öğretmenine saygısızca davranmıştı! Sosyal medyada tepki çeken video ile ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement