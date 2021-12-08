Öğrenci Dostu Can Erzincan - Son Dakika
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Öğrenci Dostu Can Erzincan

08.12.2021 23:13

Valiliğimiz koordinesinde Erzincan Belediye Başkanlığı, Erzincan Esnaf ve Sanaatkarlar Odaları Birliği, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ve Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünün katkılarıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik "Öğrenci Dostu...

Valiliğimiz koordinesinde Erzincan Belediye Başkanlığı, Erzincan Esnaf ve Sanaatkarlar Odaları Birliği, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ve Erzincan Ticaret İl Müdürlüğünün katkılarıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik "Öğrenci Dostu Can Erzincan" sloganıyla bir kampanya başlatıldı.

İlimizde öğrenim gören öğrencilere ekonomik destek sağlamak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında ilimizde faaliyet gösteren işletmelerden kampanyaya destek olanlar, işletmelerinin camlarına asacakları afişler ile öğrenci kartını gösteren üniversite öğrencilerine yüzde 15, 20 ve 25 oranında indirim sağlayacaklar.

Başlatılan kampanyaya destek veren tüm esnaflarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkürlerini ileten Sayın Valimiz Mehmet Makas, üniversite hayatını Erzincan'da geçirecek olan öğrencileri, ailelerinin birer emaneti olarak görmekte olduklarını belirterek, Erzincan Valiliği olarak şehrimizde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin rahat etmeleri ve mutlu olmaları için çaba vermekte olduklarını ifade etti.

Kaynak: Habermetre
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Belediye Başkanlığı, Üniversite, Erzincan, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Öğrenci Dostu Can Erzincan - Son Dakika


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