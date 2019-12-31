Öğrenci dostu ulaşıma devam - Son Dakika
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Öğrenci dostu ulaşıma devam

6 saat önce

Bursa'da toplu taşıma fiyatlarına 1 Ocak 2020'de yapılacak yeni düzenlemede öğrenciler kapsam dışı tutuldu.

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Bursa'da toplu taşıma fiyatlarına 1 Ocak 2020'de yapılacak yeni düzenlemede öğrenciler kapsam dışı tutuldu. Böylece 4 yıl önce 1,5 TL olarak uygulanan öğrenci metro biniş fiyatı son 2 yılda yapılan indirimlerle 1,35 TL'ye indirilirken, 2020 yılında da fiyat artışı yapılmayacak ve öğrenciler 4 yıl önceki fiyattan bile daha ucuza yolculuk yapacak.


Bursa'da vatandaşların toplu ulaşıma yönelmesi amacıyla toplu taşıma araçlarında modernizasyonun yanında ekonomik fiyat tarifesi uygulamaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifede de bir ilke imza attı. Toplu taşıma araçlarını yoğun olarak kullanan öğrenciler yeni tarifede kapsam dışı tutulurken, öğrenciler 2016 yılında uygulanan tarifeden bile daha ucuza yolculuk yapacak. Hatırlanacağı üzere 2016 yılında 1,5 TL olan öğrenci metro biniş fiyatı, 2 yıl önce 1,35 TL'ye indirilmişti. Yeni düzenlemede de 1,35 TL'lik fiyat uygulamasına devam edilmesine karar verildi. Son 4 yılda yakıt, personel ve bakım maliyetlerindeki yüzde 64'lere varan artışlara rağmen Bursa Büyükşehir Belediyesi öğrenci dostu ulaşım politikasına kararlıkla devam ediyor.


1 Ocakta uygulamaya girecek yeni fiyat tarifesi özellikle dar gelirli vatandaşlar ve öğrenciler gözetilerek oluşturuldu. Ulaşım fiyat artış oranları yetişkinler için asgari ücret artış oranının altında tutulurken, öğrenci fiyatlarına dokunulmadı. Yeni düzenleme ile metro tam biniş 2.90 TL, indirimli 2,55 TL oldu. Düzenleme ile otobüs uzun hat 3,80 TL, kısa hat ise 3 TL olarak düzenlendi. Aylık tam abonman ise yüzde 11 artışla 200 TL olarak belirlendi. Öğrenci abonman fiyatı ise 90 TL olarak sabit tutuldu. Yeni yılda BursaKart mobil uygulaması ve Bursakart web sitesiyle birlikte bütün BursaKart'lara bakiye yükleme, vizeleme, bakiye görme, abonman yenileme gibi işlemler internetten online yapılabilecek. Bursa'da vatandaşların sıklıkla mağdur olduğu usulsüz kart kullanım cezaları da yüzde 50 indirimle uygulanacak. Yeni fiyatlar 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak.


Bu arada 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında lise son sınıftan mezun olan öğrenciler, üniversiteyi kazanamadıkları veya daha farklı bir bölüm okumak için bir yıl daha sınavlara hazırlanmak için geçirecekleri 1 yıl boyunca da indirimli tarifeden yararlanmaya devam edebilecek. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:00 Kaynak: İHA
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