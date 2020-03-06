Öğrenci evi alana KDV indirimi - Son Dakika
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Öğrenci evi alana KDV indirimi

6 saat önce

Gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayan Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başlattığı ve geçen yıl sona eren KDV indirimi teşvikini devam ettirme kararı aldı.

Öğrenci evi alana KDV indirimi, System.String[]

Gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayan Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başlattığı ve geçen yıl sona eren KDV indirimi teşvikini devam ettirme kararı aldı. Şirketin yeni kampanyası, faiz indirimlerinden sonra gayrimenkul satışlarını en olumlu etkileyen unsurlar arasında yer alan KDV indirimini Kocaeli ve Düzce'deki projelerinde uygulanacak.


Gayrimenkul sektöründe yeni bir yatırım modelini hayata geçiren Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, yatırımcılara sunduğu kolaylıklara bir yenisini daha eklediğini açıkladı. Bu kapsamda şirket, geçen yıl hayata geçirilen ve gayrimenkul satışlarını olumlu yönde etkileyen KDV oranının düşürülmesine yönelik uygulamayı devam ettirme kararı aldı. Kampanya çerçevesince Kocaeli ve Düzce'deki Univa projelerinden öğrenci evi alan yatırımcılar yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV ödeyecek.


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erkanlı Holding'in Genel Müdürü Evrim Karayel, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hayata geçirdiği ve 31 Aralık 2019 itibarıyla sona eren 'tapu harcı ve sıfır konutta KDV indiriminin', faiz indirimlerinden sonra gayrimenkul satışlarını en olumlu etkileyen teşvikler olduğunu vurguladı.


"Bu tür fırsatlar sektör açısından çok önemli"


Hem sektörün hem de yatırımcıların söz konusu teşviklerden son derece memnun olduğuna dikkat çeken Karayel, "Konut satışlarında yüzde 4 olan tapu harcının yüzde 3'e indirilmesi ve 150 metrekareden büyük sıfır konutlarda KDV'nin yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanmasına yönelik teşvikler sektör açısından son derece önemliydi. Gayrimenkul sektörünün yanı sıra yatırımcılar da bu tür teşviklerin uzatılmasını bekliyordu ancak bu yıla ilişkin böyle bir karar alınmadı. Bu tür fırsatlar sektör açısından çok önemli. Yatırımcıların bu tür teşviklerden daha uzun süre faydalanması adına yeni bir kampanya hayata geçirdik. Bu kapsamda sona eren KDV indirimi teşvikini Univa olarak biz devam ettireceğiz. Kocaeli ve Düzce'deki projelerimizde Mart ayı boyunca geçerli olacak kampanya çerçevesinde yüzde 18 olan KDV oranının yüzde 10'unu Univa olarak biz karşılayacağız. Yatırımcılarımız ise yalnızca yüzde 8 KDV ödeyecek." açıklamasını yaptı.


8 yıldan başlayan sürelerle amortisman avantajı


Kocaeli ve Düzce'deki projelerin 8 yıldan başlayan sürelerle amortisman, 5 yıl kira garantisi ve yüzde 65 fiyat artışı gibi avantajları da beraberinde getirdiğinin altını çizen Karayel, tapu teslimlerinin hemen gerçekleştirildiği Univa Öğrenci Evleri'nde peşin ödeme halinde de cazip indirim fırsatlarının sunulduğunun da altını çizdi. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:45 Kaynak: İHA
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