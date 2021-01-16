Öğrenci Evi'nde rol alan Bertan Asllani hakkında bilinmeyenler ortaya çıktı

Başrolünde yer aldığı dizide babasının kartları elinden almasıyla kendini öğrenci evinde bulan bir genci canlandıran Asllani, yayınlanan bölümler sonrasında izleyenler tarafından tam not aldı.

MAKEDONYA DOĞUMLU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kendi ülkesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Makedon yakışıklı, Türkiye'de de müzik kariyerinin yanında oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

En son 'Göç Zamanı' dizisiyle ekranda yer alan Bertan Asllani, dijital platformdaki yeni dizisiyle hayranları tarafından özlem dolu mesajlarla karşılandı.



