Son Dakika Haberleri: Öğrenci evi projesi Univa'dan yeni kampanya
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Öğrenci evi projesi Univa'dan yeni kampanya

1 saat önce

Türkiye'de gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayan Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, yatırımcılara yeni avantajlar sunma hedefiyle yeni kampanya düzenledi.

Öğrenci evi projesi Univa'dan yeni kampanya, System.String[]

Türkiye'de gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayan Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, yatırımcılara yeni avantajlar sunma hedefiyle yeni kampanya düzenledi.


Türkiye'de inşaat sektöründe yeni bir yatırım modelini hayata geçiren Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, yatırımcılara yeni avantajlar sunma hedefiyle yeni kampanya düzenledi. Şirketten yapılan bilgilendirmede; Univa, bu kapsamda başlattığı kampanya ile aylık taksitlerle Türkiye'de öğrenci evi sahibi olma imkanı sunacak. Kocaeli ve Düzce'de yer alan projelerinde yatırımcılarına düşük ödemeli taksit seçeneklere sahip Univa, söz konusu kampanya kapsamında yüzde 10 peşinat, yüzde 10 indirim ve 50 ay vadeyle bin 640 TL'lik taksit fırsatı ile yatırımcı olma fırsatı sunacak.


Tek çatı altında dünyanın en büyük öğrenci evi


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, Türkiye'de alternatif gayrimenkul yatırımlarının tanıtımı açısından üstlendikleri misyonun birçok sorumluluğu da beraberinde getirdiğini vurguladı.


Bu kapsamda Türkiye'de yatırımcı olmanın şartlarını yeniden belirlediklerinin altını çizen Karayel, " Sakarya, Kocaeli ve Düzce'deki projeleriyle birçok ilke öncülük eden Univa, yatırımcılara sunduğu avantajların yanı sıra alım şartları konusunda da çok sayıda kolaylığı beraberinde getiriyor. Yeni başlattığımız kampanyamız kapsamında da yatırım yapmak isteyenler, ayda bin 640 TL gibi düşük taksitler ile kira öder gibi öğrenci evi sahibi olabilecekler" diye konuştu.


Tek çatı altında dünyanın en büyük öğrenci evi projesi olduğu kaydedilen Univa'nınSakarya'daki öğrenci evlerinin satışı çok kısa sürede tamamlanmıştı. Univa Kocaeli ve Univa Düzce'de ise satışlar devam ediyor. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:32 Kaynak: İHA
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