Öğrenci evi projesinde 30 ünitelik satış

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nün yanında yer alan yatırım amaçlı öğrenci projesinde geçen ay 30 ünite satışı gerçekleştirildi.



Türkiye'de yeni bir yatırım modelini hayata geçiren Erkanlı Holding'in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, 2020 yılının ilk ayında yatırımcılardan talep görmeye devam ediyor. Yapılan bilgilendirmede; Sakarya'daki ilk projesindeki öğrenci evlerinin tamamı satılan projenin Kocaeli'de yer alan diğer projesinde ocak ayında 30 ünite öğrenci evinin satışı gerçekleştirildi.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erkanlı Holding'in Genel Müdürü Evrim Karayel, Sakarya, Kocaeli ve Düzce'deki Univa projelerinin ilk günden itibaren hem yerli hem de yabancı yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştığını vurguladı.



Hayata geçirdikleri projelerle Türkiye'de alternatif gayrimenkul sektörünün gelişimine katkılarda bulunduklarını anlatan Karayel, sektörde elde ettikleri önemli konumun birçok sorumluluğu da beraberinde getirdiğini aktardı.



"Ocak ayındaki hareketlilik şubata da yansıdı"



Univa olarak 2020 yılına hızlı bir giriş yaptıklarının altını çizen Karayel, "Öncüsü olduğumuz alternatif gayrimenkul sektöründe yaşanan hareketlilikten son derece memnunuz. Yeni yıl bizim için oldukça iyi başladı. Bu kapsamda Kocaeli Univa projesinde bu yılın ilk ayında 30 ünite öğrenci evinin satışını gerçekleştirdik. Söz konusu hareketlilik şubat ayına da yansıdı. Yatırımcıların projelerimize gösterdiği ilginin artarak devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Kocaeli ve Düzce'deki projelerin 8 yıldan başlayan sürelerle amortisman, 5 yıl kira garantisi ve yüzde 65 fiyat artışı gibi avantajları da beraberinde getirdiğinin altını çizen Karayel, tapu teslimlerinin hemen gerçekleştirildiği Univa Öğrenci Evleri'nde peşin ödeme halinde de cazip indirim fırsatlarının sunulduğunun da altını çizdi. - İSTANBUL