Son Dakika Haberleri: Öğrenci Evinde Çıkan Yangında 5 Öğrenci Dumandan Etkilendi

Öğrenci Evinde Çıkan Yangında 5 Öğrenci Dumandan Etkilendi

1 saat önce

EDİRNE'de bir öğrenci evinde çıkan yangında, 5 öğrenci, dumandan etkilendi.

Öğrenci Evinde Çıkan Yangında 5 Öğrenci Dumandan Etkilendi, System.String[]
EDİRNE'de bir öğrenci evinde çıkan yangında, 5 öğrenci, dumandan etkilendi. 

Kocasinan Mahallesi'ndeki Buluş Apartmanı'nın ikinci katında, öğrencilerin kaldığı dairede, gece yarısı sıralarında yangın çıktı. Uyandıklarında evi saran dumanı fark eden 2 öğrenci, balkona çıkarak itfaiye ekiplerini aradı. Gelen itfaiye ekipleri, öğrencileri balkondan indirdi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, söndürüldü. 

Evde oturan 2 öğrenci, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü, üst katta kalan ve dumandan etkilenen 3 öğrenciye de ambulansta müdahale edildi.

Evdeki eşyaların kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:55 Kaynak: DHA

Kocasinan, İtfaiye, Edirne, Güncel
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