Öğrenci Evinde Çıkan Yangında 5 Öğrenci Dumandan Etkilendi
1 saat önce
EDİRNE'de bir öğrenci evinde çıkan yangında, 5 öğrenci, dumandan etkilendi.
EDİRNE'de bir öğrenci evinde çıkan yangında, 5 öğrenci, dumandan etkilendi. Kocasinan
Mahallesi'ndeki Buluş Apartmanı'nın ikinci katında, öğrencilerin kaldığı dairede, gece yarısı sıralarında yangın çıktı. Uyandıklarında evi saran dumanı fark eden 2 öğrenci, balkona çıkarak itfaiye ekiplerini aradı. Gelen itfaiye ekipleri, öğrencileri balkondan indirdi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, söndürüldü.
Evde oturan 2 öğrenci, Edirne
Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi
'ne götürüldü, üst katta kalan ve dumandan etkilenen 3 öğrenciye de ambulansta müdahale edildi.
Evdeki eşyaların kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - Edirne
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:38 Kaynak: DHA
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