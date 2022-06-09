Öğrenci evinde çıkan yangını film gibi izlediler - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenci evinde çıkan yangını film gibi izlediler

09.06.2022 10:02

Öğrenci evinde çıkan yangını film gibi izlediler Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğrenci evinde yangın çıktı.

Öğrenci evinde çıkan yangını film gibi izlediler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğrenci evinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışması başlatırken, etrafa toplanan kalabalık, söndürme çalışmalarını film seyreder gibi izledi.

Yangın, ilçeye bağlı özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Değirmenaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğrencilerin yaşadığı binada dumanların yükseldiğini fark eden, vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. Yanan eve kısa sürede ulaşan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Polisi Ekipleri, binanın etrafındaki araçların çekilmesini sağladı. Bölgeye ulaşan itfaiye araçları ise sokağa girerek kısa sürede söndürme çalışması başlattı. Öğrencilerin dışarıda olması sebebiyle şans eseri kimseye bir şey olmayışı rahat bir nefes aldırdı.

Film gibi izlediler

Yükselen dumanları gören vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını film seyreder gibi izledi. İtfaiye ekipleri yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Evde prize takılı bir cihazdan çıkan yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale geldi. 112 Acil Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

Polis ekipleri meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Öğrenci evinde çıkan yangını film gibi izlediler
Öğrenci evinde çıkan yangını film gibi izlediler
Öğrenci evinde çıkan yangını film gibi izlediler
Öğrenci evinde çıkan yangını film gibi izlediler
Öğrenci evinde çıkan yangını film gibi izlediler
Öğrenci evinde çıkan yangını film gibi izlediler
Öğrenci evinde çıkan yangını film gibi izlediler

YORUMLAR
500
Martıların kavgasını film izler gibi izlediler Martıların kavgasını film izler gibi izlediler Zonguldak'ta evinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı Zonguldak'ta evinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci evinde çıkan yangını film gibi izlediler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Liseli sevgililer internette telefonunu satışa çıkaran astsubaya tuzak kurdu! Yüzüne biber gazı sıkıp gasp ettiler
17:13 Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı
17:08 "Alevilik" tartışmasına Erdoğan'dan yorum: Senin de yanında dururuz Bay Kemal! Hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz, yeter ki sen aday ol
16:50 Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu
16:38 Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
16:20 Türk müziğinin efsane ismi Nil Burak'tan gündem olacak itiraf: 40 yıldır kumar oynuyorum
16:03 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde
16:02 Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 17:26:57. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrenci evinde çıkan yangını film gibi izlediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement