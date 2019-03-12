Son Dakika Haberleri: Öğrenci Evinde Kaçak İçki Ele Geçirildi

Öğrenci Evinde Kaçak İçki Ele Geçirildi

46 dakika önce

KARABÜK'te, üniversite öğrencilerinin oturduğu eve düzenlenen operasyonda, boş ve dolu 30 şişe, sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi.

Öğrenci Evinde Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
KARABÜK'te, üniversite öğrencilerinin oturduğu eve düzenlenen operasyonda, boş ve dolu 30 şişe, sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte bandrollü kaçak içki satıldığı belirlenen, üniversite öğrencilerin yaşadığı 100. Yıl Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda 9'u dolu, 21'i boş sahte bandrollü içki şişeleri ele geçirildi. Evde bulunan C.K., O.B. ve D.C.G. ise gözaltına alındı. Kaçak içkileri şehir dışından alıp, sattıkları belirlenen 3 kişi, karakolda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:31 Kaynak: DHA

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