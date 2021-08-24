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Okulların açılmasına kısa süre kala öğrenci evlerinin yoğun olduğu Fatih'te kiralar uçtu - Son Dakika

Okulların açılmasına kısa süre kala öğrenci evlerinin yoğun olduğu Fatih'te kiralar uçtu

24.08.2021 14:11

İstanbul'da öğrenci evlerinin en fazla olduğu ilçelerden Fatih'te üniversitelerin açılmasına kısa süre kala kiralar yüzde 50'ye varan oranla zamlandı. İlçede önceden kirası 2 bin 200 lira olan 3+1 daireler için şu an 3-4 bin lira arasında kira isteniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 yıldır birçok konut boş kalmıştı. Ancak eylül ayında yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor. Bununla birlikte öğrenciler ev arayışına girdi. İstanbul'da üniversite öğrencilerinin yoğunluğunun en fazla olduğu ilçelerden Fatih'te de hareketlilik başladı. Uzaktan eğitim nedeniyle pandemi dönemini memleketlerinde geçiren öğrenciler dönüşe başlarken buna yeni kayıt yapacak öğrenciler de eklenecek. Ancak öğrenciler kiralık ev bulmanın zorluğunun yanı sıra fiyatların yükselmesi nedeniyle de zorluk yaşıyor. Çünkü ilçede ev kiralarına yüzde 35 ila 50'ye varan zamlar yapıldı.

"KARABORSA GİBİ ÖĞRENCİLER BULDUKLARI EVLERİ KİRALIYORLAR"

YKS sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanmasıyla gayrimenkul piyasasında hareketlilik başladığını belirten Emlak Uzmanı Mehmet Keklik, "Arz talep dengesi bozuldu. Daire yok. 16 yıllık emlakçıyım bu kadar dairenin azaldığını ilk defa gördüm. Normalde 20-25 kiralığım olurdu. Şu anda 5 tane, 4 tane, 3 tane oluyor. Şimdi öğrenciler de eskiden rahatlıkla seçebiliyorlardı daireleri. Şimdi öyle seçme hakları da kalmadı. Bulduğu daireye ucuz pahalı fark etmez hemen tutuyorlar. Fiyatlar kesinlikle yüzde 35 arttı bu civarda. Anadolu'dan gelen öğrencilere tabii ki bu fiyatlar çok yüksek geliyor ama yapacak bir şey yok. Burası tıp fakültesine hitap ediyor. Tıp fakültesi öğrencileri de yurtlardan daha evleri tercih ediyorlar. Bir artı bir daireleri ben 3 bin liraya verdim, sıradan bir daireydi. Öğrenciler tutuyorlar mecburlar çünkü başka seçenekleri yok. Şimdi fiyatlar pandemiden önce tabii ki düşüktü. Örnek vereyim üç artı bir 2 bin 200 liraydı şimdi 3 bin ve 4 bin arasına çıktı çünkü ev yok evler boşalmıyor. Evleri boşaltmıyorlar. Boşaltmadığı zaman da işte karaborsa gibi çocuklar bulduğu evlere mecburen tutuyorlar" dedi

"2 YIL ÖNCE BİN 200 OLAN DAİRE ŞİMDİ 2 BİN 500 LİRA"

25 yıldır Koca Mustafa Paşa'da emlakçılık yapan İbrahim Şahin, elinde çok az sayıda daire kaldığını belirterek, "Fiyatlarımız son iki yılda yükselişte. Yüzde 35-50 arasında zam geldi. Öğrenciler için 2 yıl önce bin 200 lira olan daire bugün 2 bin 500 bandına çıktı. Arz talep nedeniyle ciddi bir yükseliş var. Şu an elimde 2 tane kiralık daire var" diye konuştu.

"EV BULMAK ÇOK SIKINTI"

Emlak Uzmanı Dilek Yüksek Girikoğlu da "Okulların açılıyor olması ve bu bölgenin ulaşıma kolay olmasından dolayı fiyatlarımızda artış oldu. Bir artı bir daireler 2 bin liradan başlıyor. Ev bulmak çok sıkıntı" dedi.

Okulların açılmasına kısa süre kala öğrenci evlerinin yoğun olduğu Fatih'te kiralar uçtu

Üniversite, İstanbul, Emlak, Fatih, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Okulların açılmasına kısa süre kala öğrenci evlerinin yoğun olduğu Fatih'te kiralar uçtu - Son Dakika Ekonomi


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