Son Dakika Haberleri: Öğrenci fark etti, okul tatil edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Öğrenci fark etti, okul tatil edildi

50 dakika önce

Tokat'ta bir öğrenci teneffüste okul müstahdemini kalorifer dairesinde asılı olarak gördü.

Öğrenci fark etti, okul tatil edildi, System.String[]

Tokat'ta bir öğrenci teneffüste okul müstahdemini kalorifer dairesinde asılı olarak gördü. İntihar olduğu düşünülen olayla ilgili inceleme başlatılırken, okul tatil edildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde ilk ve ortaokulda teneffüse çıkan öğrencilerden biri kalorifer dairesinin camından içeri baktığında birisinin olduğunu fark etti. Zil çaldığında sınıfına çıkan öğrencinin öğretmenine durumu anlatması sonucu okulun müstahdemi evli ve 3 çocuk babası T.K. (32) kazan dairesinde asılı olarak bulundu. 108 öğrenci öğretmenleri tarafından evlerine gönderilirken, olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından şahsın cenazesi yakınlarının gözyaşları ve feryatları arasında tabuta konuldu. Tokat Belediyesine ait cenaze aracı ile cenaze otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Engelli kadrosundan 2014 yılında işe girdiği öğrenilen müstahdemin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü, tedavisinin iş durumuna engel olmadığı yönünde raporu olduğu öğrenildi. - TOKAT

Kemalpaşa, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İntihara kalkışan genci polis ipten aldı, karısının tek kelimelik sitemi kan dondurdu
İstanbul Valiliği, 9 ilçede 14 okulun tatil edildiğini duyurdu 53 günlük Ali Baran bebeğin şüpheli ölümü! Vücudunda morluklar var Asım Bayram cinayetinde kan donduran sözler: Medeni parçaladı, Murat da poşetlere doldurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 20:42:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenci fark etti, okul tatil edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]