Öğrenci Futbol 2. Ligi'nin ilk kazananı Eczacılık Fakültesi oldu

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Futbol 2. Ligi'nin ilk karşılaşması olan ve Eczacılık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi arasındaki oynanan müsabakanın galibi, 3-2'lik skorla Eczacılık Fakültesi oldu.



İlk düdükten itibaren yüksek tempoda geçen karşılaşmada eşitlik, Eczacılık Fakültesi'nin kontra ataktan bulduğu golle bozuldu. Skor üstünlüğü sağladıktan sonra daha baskın oynamaya başlayan Eczacılık Fakültesi ekibi, rakip takımın kaleci hatasını affetmeyerek durumu 2-0'a getirdi. İlk yarının sonlarına doğru bulduğu penaltıyı gole çeviren Güzel Sanatlar Fakültesi ekibi, farkı 1'e indirdi. Taraflar 2-1'lik skorla ilk devreyi bitirerek soyunma odalarına gitti. Maçın ikinci yarısına daha hırslı başlayan Güzel Sanatlar Fakültesi Takımı savunmada verdiği boşluk yüzünden kalesinde bir gol daha gördü. Moral bozmadan ataklarına devam eden ekip skoru 3-2 ye getirse de sahadan mağlup ayrıldı.



"Çekişmeli bir maç oldu ancak kazanmayı bildik"



Eczacılık Fakültesi adına iki gol kaydeden Oğuz Kaan Doğanay maç sonu açıklarda bulundu. İlk maçta kazanan taraf olmanın son derece önemli olduğunu aktaran Doğanay, "Bu ilk maçımızdı. Birbirimize pek alışık değiliz ama güzel oynadık. Arkadaşlarımın da ayağına sağlık diyorum. Karşı takımı gösterdikleri efordan ötürü tebrik ediyorum. Çekişmeli bir maç oldu ancak kazanmayı bildik. Eczacılık Fakültesi şampiyon olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR