Öğrenci Harçlıkları Yemen'e

Diyarbakır Dicle Üniversitesi
(DÜ) öğrencileri Yemen
'deki dram karşısında sessiz kalmadı.
Selahattin Eyyubi Kız Öğrenci Yurdunda kalan bir grup kız öğrenci, Kayapınar
İlçe Müftülüğünün "Gençlik Maverayı İnşa Ediyor" projesi kapsamında harçlıklarından Yemen için yardım topladı.
Proje sorumlusu Hediye Atsız, savaş nedeniyle Yemen'de binlerce insanın öldüğünü, kalanların ise gıdaya ulaşımda büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.
Yemen'deki vatandaşlara yardım eli uzatmak isteyen öğrencilerin topladığı parayı müftülüğe teslim ettiğini dile getiren Atsız, "Ağlayan çocuklara duyarsız kalamazdık. Açlıktan özellikle de ağlayan çocuklara duyarsız kalamazdık." dedi.
Hukuk fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Elif Giçik ise İslam coğrafyasında yaşanan acılara dikkat çekerek, "Dünyanın bir çok yerinde israf yapılıyor. Çöpe atılan ekmekleri bile tek başına hesapladığımızda Yemen'deki insanların doymasına yeter." ifadelerini kullandı.
-"Kardeşlerimiz aç yatarken biz tok yatmayalım" Yasemin Yılmaz
da Yemen'deki zulmün bir an önce bitmesi temennisinde bulunarak "Yemen'deki kardeşlerimiz aç yatarken, biz tok yatmayalım. " diye konuştu.
Emine Adıgüzel ise batılı ülkelerin ve onların taşeronluğunu yapanların İslam birliğini parçalamayı hedeflediğini belirterek, "Türkiye
nasıl Suriye
'deki kardeşlerimize umut olduysa Yemen'deki kardeşlerimize de umut olacaktır. Yemen'deki çocukların sesini duymamazlıktan gelemezdik. Onların ölümüne göz yumamazdık." dedi.