Son Dakika Haberleri: Öğrenci Harçlıkları Yemen'e

Öğrenci Harçlıkları Yemen'e

1 saat önce

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri Yemen'deki dram karşısında sessiz kalmadı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri Yemen'deki dram karşısında sessiz kalmadı.

Selahattin Eyyubi Kız Öğrenci Yurdunda kalan bir grup kız öğrenci, Kayapınar İlçe Müftülüğünün "Gençlik Maverayı İnşa Ediyor" projesi kapsamında harçlıklarından Yemen için yardım topladı.

Proje sorumlusu Hediye Atsız, savaş nedeniyle Yemen'de binlerce insanın öldüğünü, kalanların ise gıdaya ulaşımda büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.

Yemen'deki vatandaşlara yardım eli uzatmak isteyen öğrencilerin topladığı parayı müftülüğe teslim ettiğini dile getiren Atsız, "Ağlayan çocuklara duyarsız kalamazdık. Açlıktan özellikle de ağlayan çocuklara duyarsız kalamazdık." dedi.

Hukuk fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Elif Giçik ise İslam coğrafyasında yaşanan acılara dikkat çekerek, "Dünyanın bir çok yerinde israf yapılıyor. Çöpe atılan ekmekleri bile tek başına hesapladığımızda Yemen'deki insanların doymasına yeter." ifadelerini kullandı.

-"Kardeşlerimiz aç yatarken biz tok yatmayalım"

Yasemin Yılmaz da Yemen'deki zulmün bir an önce bitmesi temennisinde bulunarak "Yemen'deki kardeşlerimiz aç yatarken, biz tok yatmayalım. " diye konuştu.

Emine Adıgüzel ise batılı ülkelerin ve onların taşeronluğunu yapanların İslam birliğini parçalamayı hedeflediğini belirterek, "Türkiye nasıl Suriye'deki kardeşlerimize umut olduysa Yemen'deki kardeşlerimize de umut olacaktır. Yemen'deki çocukların sesini duymamazlıktan gelemezdik. Onların ölümüne göz yumamazdık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:10 Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Yemen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncu Ferhan Şensoy'u Yasa Boğan Ölüm Haberi! Danimarka'da Tren Kazası, İlk Belirlemelere Göre 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ Sahilinde Deniz Turuncu Renge Büründü Son Dakika! MHP Samsun İl Başkanı Görevden Alındı, Milletvekili Erhan Usta Disipline Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 16:08:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenci Harçlıkları Yemen'e
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]