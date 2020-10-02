Öğrenci iki çoban, arazide cep telefonu ile EBA'yı takip ediyor - Son Dakika

Öğrenci iki çoban, arazide cep telefonu ile EBA'yı takip ediyor

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde 8'inci sınıf öğrencisi Salim Arslan (14) ile 10'uncu sınıfta okuyan Zülfikar Çalışkan (15), pandemi sürecinde okulları açılmadığı için çobanlık yapıyor.

Öğrenci iki çoban, arazide cep telefonu ile EBA'yı takip ediyor, System.String[]
SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde 8'inci sınıf öğrencisi Salim Arslan (14) ile 10'uncu sınıfta okuyan Zülfikar Çalışkan (15), pandemi sürecinde okulları açılmadığı için çobanlık yapıyor. Günün çoğunu arazide hayvan otlatarak geçiren 2 arkadaş, canlı dersleri cep telefonlarıyla bağlandıkları EBA'dan takip ediyor.

İlçe merkezinde yaşayan Şehit İzzet Yüksel Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Salim Arslan ile 15 kilometre uzaklıktaki Şenbağlar köyünde yaşayan Türk Telekom Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Zülfikar Çalışkan koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından birlikte çobanlık yapmaya başladı. Salgının devam etmesi ve okulların tekrar açılmaması üzerine çiftçilik yapan ailelerine yardım eden iki arkadaş, bir yandan da eğitimlerini EBA üzerinden sürdürüyor. Canlı derslerini hayvan otlatırken cep telefonlarından takip eden Çalışkan ve Arslan, günün tamamını arazide geçiriyor. Ders saatlerinde nöbetleşe hayvanları otlatan iki arkadaş, okullarına özlem duyuyor. Arazide otların üzerine oturarak, derslerini takip eden Arslan ve Çalışkan akşam saatlerinde inekleriyle evlerine dönüyor.

'OKULU ÇOK ÖZLEDİM'Her gün sabah erkenden kalkarak, inekleri otlatmak için araziye çıktığını söyleyen Zülfikar Çalışkan, "Marttan itibaren gidemediğimiz okulumuzu özledim. Öğretmenlerimiz mesaj atıyor, derslerimizi buradan telefondan EBA'ya bağlanarak işliyoruz. Okuldaki yüz yüze eğitim gibi olamasa da eğitimimizi alıyoruz. Sabah kalkıyorum, arkadaşımı arıyorum, ikimiz de farklı yerdeniz, onunla bir ortak noktamız var, orada buluşuyoruz. Hayvanları birleştirip, geniş alanlara gidiyoruz. Önce o derse giriyor, ben o sırada ineklere bakıyorum, ben derse girince de o ineklere bakıyor. Derslerimize EBA'nın verdiği internetle giriyoruz" dedi.'VİRÜS BİTSİN İSTİYORUZ'

Okulu çok özlediğini söyleyen Salim Arslan ise, "Sabah kalkıp Zülfikar'la ineklerimizi birleştirip, otlatmak için buralara getiriyoruz. EBA'dan dersime burada giriyorum. Durum böyle, yapacak bir şey yok. Ders anımda arkadaşım ineklere bakıyor. Onun ders saati gelince de ben bakıyorum. Böylece ders saatlerimizde birbirimize yardımcı oluyoruz, günü bu şekilde bitiriyoruz. Okulumu, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özledim. Günlerim bazen güzel geçiyor, bazen hava çok sıcak oluyor. Tek kişi olunca canım çok sıkılıyor. İnternetim olmuyor, telefonla da oynayamıyorum. Zülfikar yanımda olduğunda can sıkıntımı gideriyor. Sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Okulların açılmasını çok istiyorum. Virüs bitsin artık çünkü okulu çok özledim" diye konuştu.


- Sivas
Öğrenci iki çoban, arazide cep telefonu ile EBA'yı takip ediyor
Öğrenci iki çoban, arazide cep telefonu ile EBA'yı takip ediyor
Öğrenci iki çoban, arazide cep telefonu ile EBA'yı takip ediyor
Öğrenci iki çoban, arazide cep telefonu ile EBA'yı takip ediyor
Öğrenci iki çoban, arazide cep telefonu ile EBA'yı takip ediyor
Öğrenci iki çoban, arazide cep telefonu ile EBA'yı takip ediyor
Öğrenci iki çoban, arazide cep telefonu ile EBA'yı takip ediyor
Öğrenci iki çoban, arazide cep telefonu ile EBA'yı takip ediyor
Öğrenci iki çoban, arazide cep telefonu ile EBA'yı takip ediyor
Öğrenci iki çoban, arazide cep telefonu ile EBA'yı takip ediyor

Eğitim Bilişim Ağı, Akıncılar, Sabah, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrenci iki çoban, arazide cep telefonu ile EBA'yı takip ediyor - Son Dakika

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