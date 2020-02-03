"Öğrenci Kafası" programında Eskişehir'in soğuğunu konuştu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi'nin yeni sosyal medya içeriği "Öğrenci Kafası"nın yeni bölümünde Eskişehir'in soğuk havası konuşuldu.



Yaklaşık 2 ay önce yayın hayatına başlayan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi'nin yeni sosyal medya içeriği 'Öğrenci Kafası' programı ESOGÜ'nün nabzını tutmaya devam ediyor. Yeni bölümü yayınlanan programda bu kez ESOGÜ öğrencileriyle Eskişehir'in soğuk havası konuşuldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerin yanıtları ile eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Keyifli diyalogların yer aldığı video, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin tüm sosyal medya kanallarından yayınlandı.



Her ay yeni bir bölümü yayınlanan "Öğrenci Kafası" programının konsepti aracılığıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin yönetimi ve tüm öğretim elemanlarının sosyal medyada gençlerle buluşması, ESOGÜ'lülerin kendi üniversitelerinin kurumsal hesaplarında yer alabilmesi hedefleniyor. - ESKİŞEHİR