Öğrenci kartı olmayan bu asma köprüden geçemiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenci kartı olmayan bu asma köprüden geçemiyor

06.06.2022 17:10

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Şehir Yerleşkesi ile Çoruh Park Sosyal Tesislerini birbirine bağlayan asma köprünün girişine konulan turnikeyle kampüse üniversite personeli ve öğrenci olmayanların giriş çıkışları önleniyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Şehir Yerleşkesi ile Çoruh Park Sosyal Tesislerini birbirine bağlayan asma köprünün girişine konulan turnikeyle kampüse üniversite personeli ve öğrenci olmayanların giriş çıkışları önleniyor.

Çoruh Nehri kıyısında 2017'de hizmete sunulan Çoruh Park Sosyal Tesisleri'ni inşa eden DSİ, nehir üzerine yaya geçişin sağlanabileceği asma köprü de kurdu.

Ulaşım süresini kısalttığı için rağbet gören asma köprünün AÇÜ yerleşkesine çıkması nedeniyle Rektörlük, personel ve öğrenci olmayanların kampüse girişini önlemek ve güvenliği sağlamak için yaklaşık 3 yıl önce köprünün girişine, sadece öğrenci kimlik kartlarıyla giriş çıkış yapılabilen turnike koydu.

Sosyal tesislere gitmek isteyen öğrenciler, kimlik kartlarını turnikelerdeki elektronik sisteme okutarak köprüyü kullanabiliyor.

Öğrencilerden Remzi İsli, asma köprünün sosyal tesislere ulaşımda kendilerine kolaylık sağlayarak zaman kazandırdığını söyledi.

İlk başlarda asma köprüden korksalar da zamanla alıştıklarını kaydeden İsli, "Bu köprü sayesinde iki dakikada tesislere gidiyoruz. Köprüye konan turnikeler çok iyi oluşmuş. Çünkü köprünün bir ucu kampüse, diğer ucu sosyal tesise bağlanıyor." dedi.

Aslıhan Ertürk ise asma köprü üzerindeki turnikelerin yerinde bir uygulama olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Ertürk, "Asma köprü biz öğrencilerin bölgeye ulaşımını çok kolaylaştırıyor. Biz dersten çıktıktan sonra Çoruh Park'a gelip burada zaman geçiriyoruz. Eğer asma köprü olmasaydı en az 20 dakika yürüyerek ancak gelebilirdik." ifadelerini kullandı.

Yasemin Özdemir de asma köprüdeki turnike sistemini öğrencilerin ve okulun güvenliği için çok önemli bulduğunu dile getirerek, "Köprüden sadece öğrenci kartı ile geçebiliyoruz. Kartı olmayan giremiyor." diye konuştu.

Öğrenci kartı olmayan bu asma köprüden geçemiyor
Öğrenci kartı olmayan bu asma köprüden geçemiyor
Öğrenci kartı olmayan bu asma köprüden geçemiyor
Öğrenci kartı olmayan bu asma köprüden geçemiyor

YORUMLAR
500
Türkiye'nin ilk turnikeli asma köprüsü Artvin'de Türkiye'nin ilk turnikeli asma köprüsü Artvin'de Kahta Belediyesi sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyor Kahta Belediyesi sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenci kartı olmayan bu asma köprüden geçemiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardımlarla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı: 15 milyar liralık paket geliyor
20:15 Tekel bayisine giren 3 kişi, 600 bin TL değerindeki ürünleri çaldı! Hırsızlar bir de kameralara el salladı
20:12 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu
18:46 Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketinde yeni gelişme: 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak
18:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek gösterge açıklaması sonrası memur emeklisinin maaşı bin liradan, ikramiyesi ise 50 bin liradan fazla artacak
18:19 Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak, düşürmeye devam edecek
18:13 Cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrası meslek hayatını bitiren Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
17:57 Rögar kapağını açan işçiler, çıkan yüzlerce böcek nedeniyle zor anlar yaşadı
17:49 Merih Demiral'a dünyanın en zengin kulübü talip oldu
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merakla beklenen Kabine toplantısı sonrası 3600 ek gösterge açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 20:54:15. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrenci kartı olmayan bu asma köprüden geçemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement