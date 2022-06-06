Öğrenci kartı olmayan bu asma köprüden geçemiyor

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Şehir Yerleşkesi ile Çoruh Park Sosyal Tesislerini birbirine bağlayan asma köprünün girişine konulan turnikeyle kampüse üniversite personeli ve öğrenci olmayanların giriş çıkışları önleniyor.

Çoruh Nehri kıyısında 2017'de hizmete sunulan Çoruh Park Sosyal Tesisleri'ni inşa eden DSİ, nehir üzerine yaya geçişin sağlanabileceği asma köprü de kurdu.

Ulaşım süresini kısalttığı için rağbet gören asma köprünün AÇÜ yerleşkesine çıkması nedeniyle Rektörlük, personel ve öğrenci olmayanların kampüse girişini önlemek ve güvenliği sağlamak için yaklaşık 3 yıl önce köprünün girişine, sadece öğrenci kimlik kartlarıyla giriş çıkış yapılabilen turnike koydu.

Sosyal tesislere gitmek isteyen öğrenciler, kimlik kartlarını turnikelerdeki elektronik sisteme okutarak köprüyü kullanabiliyor.

Öğrencilerden Remzi İsli, asma köprünün sosyal tesislere ulaşımda kendilerine kolaylık sağlayarak zaman kazandırdığını söyledi.

İlk başlarda asma köprüden korksalar da zamanla alıştıklarını kaydeden İsli, "Bu köprü sayesinde iki dakikada tesislere gidiyoruz. Köprüye konan turnikeler çok iyi oluşmuş. Çünkü köprünün bir ucu kampüse, diğer ucu sosyal tesise bağlanıyor." dedi.

Aslıhan Ertürk ise asma köprü üzerindeki turnikelerin yerinde bir uygulama olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Ertürk, "Asma köprü biz öğrencilerin bölgeye ulaşımını çok kolaylaştırıyor. Biz dersten çıktıktan sonra Çoruh Park'a gelip burada zaman geçiriyoruz. Eğer asma köprü olmasaydı en az 20 dakika yürüyerek ancak gelebilirdik." ifadelerini kullandı.

Yasemin Özdemir de asma köprüdeki turnike sistemini öğrencilerin ve okulun güvenliği için çok önemli bulduğunu dile getirerek, "Köprüden sadece öğrenci kartı ile geçebiliyoruz. Kartı olmayan giremiyor." diye konuştu.