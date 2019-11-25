Öğrenci kazada yaralandı, veliler yolu kapatarak üst geçit istedi

ŞANLIURFA'da okula giderken kamyonun çarptığı 9'uncu sınıf öğrencisi Halil Alkan, ağır yaralandı. Bölgede sık sık kaza yaşandığını öne süren öğrenci ve veliler, yolu trafiğe kapatıp üst geçit istediklerini söyleyerek eylem yaptı.

Kaza, öğlen saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Şair Nabi Anadolu Lisesi'ne giden 9'uncu sınıf öğrencisi Halil Alkan'a, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir kamyon çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Alkan'ı, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Halil Alkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

LASTİK YAKIP; YOLU KAPATTILAR

Yaşanan kazanın ardından olayı duyan öğrenci ve velileri okul çıkışında toplanarak eylem yaptı. Kaldırım taşlarıyla ve lastik yakarak yolu kapatan öğrenciler, birçok kez okul yoluna üst geçit talep ettiklerini ancak bu taleplerinin sonuçlanmadığını dile getirdi. Sloganlar atarak yolu trafiğe kapatan eylemciler için bölgeye TOMA ve zırhlı araçlı polis ekipleri sevk edildi. Yolu kapatan öğrenci ve velileriyle Güvenlik Şube Müdürü'nün görüşmesinin ardından, üst geçitle ilgili taleplerin ilgili kurumlara bildirileceğinin sözü verilerek eylem sonlandırıldı.

'ÜST GEÇİT İSTİYORUZ'

Eylem yapan öğrenci velilerinden İbrahim Ulusoy, üst geçit istediklerini belirterek, "Ana yolun geçtiği bu yola bir an önce üst geçit yapılmasını istiyoruz. Burada defalarca ölümlü ve yaralamalı kazalar oldu. 2 bin civarında bu okulda öğrenci eğitim görüyor. Bugün bir kaza daha oldu. Çocuk ağır bir şekilde yaralandı. Biz bunu mu hak ediyoruz? Bir üst geçit yapılması için daha kaç öğrencinin yaralanması gerekiyor?" diye konuştu.