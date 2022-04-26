Öğrenci Kolektifleri Gezi Davası'nda Verilen Mahkumiyet Kararlarını Protesto Etti: "Sizi de Gençlik Yargılayacak" - Son Dakika
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Öğrenci Kolektifleri Gezi Davası'nda Verilen Mahkumiyet Kararlarını Protesto Etti: "Sizi de Gençlik Yargılayacak"

26.04.2022 12:38

Öğrenci Kolektifleri üyesi bir grup üniversite öğrencisi, Gezi Davası’nda verilen mahkûmiyet kararlarını Ankara sokaklarında protesto etti. Öğrenciler, “Biz, Gezi direnişi yaşanırken henüz çocuktuk. Fakat şimdi üniversitelerden sesleniyoruz. Üniversiteli Ali İsmail’i, bu sokaklarda katledilen Ethem’i, Berkin’i unutmadık. Bugün Gezi’yi yargılayanlar da bilsin ki sizi de gençlik yargılayacak” dedi.

Öğrenci Kolektifleri üyesi bir grup üniversite öğrencisi, Gezi Davası'nda verilen mahkümiyet kararlarını Ankara sokaklarında protesto etti. Öğrenciler, "Biz, Gezi direnişi yaşanırken henüz çocuktuk. Fakat şimdi üniversitelerden sesleniyoruz. Üniversiteli Ali İsmail'i, bu sokaklarda katledilen Ethem'i, Berkin'i unutmadık. Bugün Gezi'yi yargılayanlar da bilsin ki sizi de gençlik yargılayacak" dedi.

Gezi Parkı Davası'nda verilen mahkümiyet kararlarına tepki gösteren Öğrenci Kolektifleri üyeleri, Ankara sokaklarında "Siz yokken burada olan ağaçlar siz giderken de burada selam duracak" yazılı bir pankart taşıyarak "Gezi halktır, yargılanamaz" sloganı attı.

Protestocu öğrencilerden biri, "Dün Gezi yargılanması sözde tamamlandı. 18 yıldan müebbette kadar değişen hapis cezaları verildi. Bizler biliyoruz ki bu kararlar tamamen siyasidir. Gezi, üniversite öğrencilerinin, kadınların, LGBTİ'lerin ve bütün bir halkın, sözünü parklardan sokaklara, kampüslerden meydanlara götürdüğü yerdir. Biz, Gezi direnişi yaşanırken henüz çocuktuk. Fakat şimdi üniversitelerden sesleniyoruz. Üniversiteli Ali İsmail'i, bu sokaklarda katledilen Ethem'i, Berkin'i unutmadık. Bugün geziyi yargılayanlar da bilsin ki sizi de gençlik yargılayacak" diye konuştu.

Öğrenci Kolektifleri Gezi Davası'nda Verilen Mahkumiyet Kararlarını Protesto Etti: Sizi de Gençlik Yargılayacak
Öğrenci Kolektifleri Gezi Davası'nda Verilen Mahkumiyet Kararlarını Protesto Etti: Sizi de Gençlik Yargılayacak
Öğrenci Kolektifleri Gezi Davası'nda Verilen Mahkumiyet Kararlarını Protesto Etti: Sizi de Gençlik Yargılayacak
Öğrenci Kolektifleri Gezi Davası'nda Verilen Mahkumiyet Kararlarını Protesto Etti: Sizi de Gençlik Yargılayacak

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Üniversite, Protesto, gençlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Öğrenci Kolektifleri Gezi Davası'nda Verilen Mahkumiyet Kararlarını Protesto Etti: 'Sizi de Gençlik Yargılayacak' - Son Dakika


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