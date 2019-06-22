Son Dakika Haberleri: Öğrenci Konseyi Başkanı Uysal'dan sert açıklamalar
Son Dakika Güncel Haber

Öğrenci Konseyi Başkanı Uysal'dan sert açıklamalar

1 saat önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2018-2019 yılı mezuniyet töreninde konuşan Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen Uysal, Çanakkale'nin Forbes dergisi tarafından 'Türkiye'nin en yaşanabilir şehri' olmasını üstlenen bazı isimlere sert çıktı.

Öğrenci Konseyi Başkanı Uysal'dan sert açıklamalar, System.String[]
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2018-2019 yılı mezuniyet töreninde konuşan Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen Uysal, Çanakkale'nin Forbes dergisi tarafından 'Türkiye'nin en yaşanabilir şehri' olmasını üstlenen bazı isimlere sert çıktı.

Kısa bir süre önce dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes tarafından Çanakkale'nin Türkiye'nin en yaşanabilir şehri şeçildiğini hatırlatarak sözlerine başlayan Başkan Uysal, "Öğrenim hayatımızı bu şehirde geçirdik, geçiriyoruz. Çanakkalemizin en yaşanılabilir şehir seçilmesi noktasında bir çok paydaşın rol aldığına inanıyoruz, Öğrencisi ile akademisyeni ile üniversitesi, kurumları ile hepimizin bu başarıda birer rol sahibi olduğunu düşünüyoruz. Fakat gülerek takip ediyoruz ki, yağmur yağdığında sokakların göle çevrilmesine engel olamayanlar, öğrenciyi muhatap almayanlar, bu şehirde yaşayanların ulaşım meselesini dahi çözemeyenler, öğrenciye ulaşım konusunda en pahalı hizmeti verenlerden biri olanlar, sosyal kültürel gelişimler noktasında üniversite öğrenicilerine yaşam alanları oluşturmayanlar ve hala üzülerek söylüyorum ki Ç3 derdinden bizi kurtaramayanlar, yaşanabilir 1. şehrin Çanakkale seçilmesinde, kahramanlık gömleği giymeye çalışmışlardır. Biz Çanakkale'nin yaşanabilirlik, yenilikçi, ticaret potansiyeli, üretimi potansiyeli ve hizmetlere erişebilirlik yönünden kat ettiği adımları görüyor ve başarının yapılan yatırımlar ve verilen çaba ile geldiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:48 Kaynak: İHA
Türkiye, Forbes, Çanakkale, Uysal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ihlamur ormanlarında hasat başladı! Bu yıl kilosu 80 lira olacak Osman Öcalan, TRT'ye konuştu: İmamoğlu, Kürtler için ciddi bir mesaj vermedi Kadın girişimcinin çilek başarısı Et yiyen örümceğin 1 yıl sonra yine ortaya çıkması panik yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 15:54:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenci Konseyi Başkanı Uysal'dan sert açıklamalar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]