Öğrenci kulüpleri ailesine Spor Kulübü de katıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Öğrenci kulüpleri ailesine Spor Kulübü de katıldı - Son Dakika

Öğrenci kulüpleri ailesine Spor Kulübü de katıldı

7 saat önce

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin girişimi ile öğrenci kulüpleri arasına yeni katılan 'Spor Kulübü', Öğrenci Merkezi'ndeki yerini aldı.

Öğrenci kulüpleri ailesine Spor Kulübü de katıldı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin girişimi ile öğrenci kulüpleri arasına yeni katılan 'Spor Kulübü', Öğrenci Merkezi'ndeki yerini aldı.


Birçok spor aktivitesini kapsayan etkinliklerle üniversite çatısı altında sporu yaygın hale getirme amacı taşıyan kulüp sporsever öğrencilerin katılımını bekliyor. Spor alanında faaliyet gösterecek bir öğrenci kulübüne ihtiyaç olduğunu dile getiren Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık, "Onayını almış olduğumuz Spor Kulübü; hedeflediğimiz sporun ahlakını, kültürünü, etiğini sevdirmeyi ve Anadolu Üniversitesi'ndeki spor potansiyelini değerlendirerek spora olan ilgiyi artırmayı amaçlamaktadır. Yakın bir zamanda, çok ciddi spor aktiviteleriyle birlikte bütün Anadolu Üniversitesi'ni, Eskişehir'i ve ulusal bazda spor seven herkesi kucaklamış olacağız. O kesimlere ulaşarak farklı iş birlikleri yapacağız. Kampüsümüzün içerisinde sürekli spor yapan ve yapmak isteyen kişilerle birlikte vücut ve kafa sağlığını korumuş olacağız. Bu noktadaki boşluğu Spor Kulübü aracılığıyla doldurmuş olacağız" şeklinde konuştu.


"Amacımız, Anadolu Üniversitesi'nde sporu daha iyi bir yere getirmek"


Yaklaşan bahar dönemi ile birlikte faaliyetlere hızla başlayacaklarını belirten Spor Kulübü Başkanı Batuhan Özpınar, Anadolu Üniversitesi'nin spor alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Öğrencilere spor, kültür-sanat ve sosyal birçok alanda bulunma fırsatı veren Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğüne desteklerinden ötürü teşekkür eden Özpınar, "Anadolu Üniversitesi'nde okuyan ve spora ilgisi olan bütün öğrenci arkadaşlarımızı spora daha çok dahil edebilmek istiyoruz. Amacımız; Anadolu Üniversitesi'nde sporu daha iyi bir yere getirmek. Üniversitemizin potansiyelinin farkındayız ve birçok etkinlik planladık. Öğrencilerin spor hakkında akıllarında oluşan soru işaretlerini kaldırarak daha fazla aktif olmalarını sağlayacak etkinlikler bunlar" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Rektör, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:54 Kaynak: İHA
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