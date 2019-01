Öğrenci Meclis Başkanları Buluşması Başladı

Gençlik ve kültür politikalarının tartışılacağı programa Türkiye'nin 81 ilinden 1400 imam hatip lisesinin öğrenci meclis başkanı katılıyor.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen kurultay, bu yıl "Türkiye'nin Dünya Liderliği Sürecinde Kültür ve Gençlik Politikaları Kurultayı" başlığı ile Kızılcahamam Eliz Otel'de gerçekleştiriliyor. Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi öğrencisi hafız Alperen Danışman'ın Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış oturumuna Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Selim Cerrah, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Genç ÖNDER Başkanı Resul Çiftçi, ÖNDER Yönetim Kurulu üyeleri ve öğrenciler katıldı.

İmam hatip milletin ruh kökü

Programın açılışında öğrencilere hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, imam hatip neslinin bundan 60-70 yıl önce yapılan duanın meyveleri olduğunu söyledi. İmam hatipliler buluşmasının büyük bir mana taşıdığını belirten Erbaş, "İmam hatip mefkuresi bu topraklar için tarihi öneme sahiptir. İmam hatipler, inancı, vatanı, mukaddesatı, değerleri uğruna Çanakkale'den Maraş'a, Sakarya'dan Sarıkamış'a tarihin en büyük destanlarından birini yazan milletimizin inancının, azminin, umudunun, duasının, gelecek heyecanının temsilcisi bir nesildir. Anadolu'nun saf temiz geleneğinin ve düşüncesinin yansımasıdır. Milletimizin ruh köküdür. Bir inanç ve maneviyat iklimidir" dedi.

Milletimizin imam hatiplere teveccühünün sebeplerini iyi anlamak ve o ideali canlı tutmak zorunda olduğumuzu belirten Erbaş konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çünkü bu okullar varoluşunun gayesini idrak eden, kendine, topluma, çevreye ve rabbine karşı sorumluluklarının farkında olan, bütün insanlığının huzur ve güvenini isteyen bir nesil amacının sonucudur. Tarihine vakıf olan gelecek tasavvuru yapan, büyük idealleri olan ama bu ideallerin peşinde koşarken zarafet ve saygıyı ihmal etmeyen nesil ürünüdür imam hatipler."

Şiddet ve anarşinin uzağında

İmam hatiplilerin bilgi ile hikmeti bütünleştiren, hayatı anlamlı kılan değerlerle hayatı kolaylaştıran bilimsel gelişmeleri birlikte öğrenen ve insanlığa hizmete dönüştüren bir nesil idealinin neticesi olduğunu belirten Ali Erbaş, "Bu insanlar güven veren, şiddet ve anarşinin uzağında, zulmün karşısında, mazlumun her daim yanındadır" dedi. Dört çocuğu ile birlikte imam hatipliler neslinin bir ferdi olmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade eden Erbaş, "İslam ve Müslüman kelimeleri silm kökünden gelmektedir. Yani barış ve teslimiyet demektir. İşte imam hatip nesli bunun bütün dünyada gerçekleşmesi için kuruluşundan bugüne her zaman buna inanmış bu yolda yürümüş, bu yolda mücadelesini vermiş bir nesildir. İmam hatip nesli barış insanı olmak ve ideal bir Müslüman olma yolunda hep gayret etmiştir" diye konuştu. Gençlere tavsiyelerde bulunan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: Gençler inancınızı sahih bilgiler üzerine bina etmelisiniz. İslam'ın şefkat merhamet güzel ahlak ve bir arada yaşama ilkeleri sizin gayretinizle dünyanın her tarafına ulaşmalıdır. Okumak ve bilgi sahibi olmak uğraşınız olsun. İslamiyet de okumakla başlar. İlk gelen beş ayette okumak, bilgi, ilim öğrenmek, öğretmek ve kalem vardır. Bu medeniyetin çocuklarının elinden kitap ve kalem düşmeyecek demektir."

Bir imama 10 genç zimmetlenecek

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı bir çalışmadan da bahseden Erbaş, gençlerle ilgili önemli bir proje başlattıklarını söyledi. Bir salonda hitap ederken Diyanet görevlilerine "Bir yılda her birinin 10 gencimizle birlikte olun" dediğini aktaran Erbaş, "10 gencimiz bir imamımıza emanet olsun. Onun din eğitimiyle okul ihtiyaçlarıyla ilgilensin. Haftanın iki günü köy imamları şehre inecekler, Pazartesi ve Perşembe günleri lise ve üniversite gençliğinden 10 genci müftümüz onlara zimmetleyecek. İnşallah her yıl, her imamımız 10 gencimize rehberlik, önderlik edecek. Sizlerden de isteğim imamlarımızın bu projeyi takip edip etmediğini sizler de takip edin" diye konuştu.

İmam hatipler en büyük sosyal proje

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, Türkiye Öğrenci Meclis Başkanları Buluşması'nın açılış dersini yaptı. İmam hatip projesinin Türkiye'de en çok benimsenmiş proje olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, eski Türkiye'nin yöneticilerinin yasaklar koymasına rağmen milletin tamamının imam hatip liselerini geleceğinin bir unsuru olarak gördüğünü ve sahiplendiğini söyledi. Türkiye'nin bugün en önemli meselesinin güçlü ve büyük bir Türkiye olmak zorunda olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "İşte Suriye'yi, Irak'ı görüyorsunuz. Türkiye'nin amiral gemisi olduğu bu Ortadoğu coğrafyasının ne kadar zor bir dönemden geçtiğini görüyorsunuz. Bu süreçte hem Türkiye kendisini güçlü tutmak hem de gönül coğrafyasına önderlik etmek mecburiyetindedir" dedi.

Beş alanda güçlü olmalıyız

Türkiye'nin belli alanlarda çok güçlü olması gerektiğini belirten Kurtulmuş, bunlardan ilkinin Türkiye'nin ekonomik olarak çok güçlü olması gerektiğini aktardı. İmam hatip liselerinin önünü kesen zihniyetin geçmiş dönemlerde Türkiye'nin teknolojik ve ekonomik olarak da ileri gitmesini engellediğinin altını çizen Kurtulmuş, "Kökü dışarda olan bu zihniyet biliyor ki kendi ayakları üzerinde duran bir Türkiye olacaktı bu. O yüzden hep engellenmiştir" İfadelerini kullandı. Nuri Demirağ ve TAİ örneklerini veren Kurtulmuş, "Nuri Demirağ'dan TAİ'ye kadar Türkiye'nin önünün kesilmesi için neler yapıldığını biliyoruz. 1940'lı yıllarda ilk yerli uçağı yapan Nuri Demirağın nasıl küstürüldüğünü biliyoruz" dedi. Gençlere dünya ülkeleriyle rekabet edecek güce ulaşabilmek için iyi ve güçlü eğitimler alma tavsiyesinde bulundu. Kurtulmuş ikinci olarak Türkiye'nin siyasette güçlü olması gerektiğini belirterek, "Bugün Türkiye güçlü bir iradeye sahip olduğu için ileri doğru gidiyor" dedi. Üçüncü olarak devlet millet kaynaşmasının sağlanması, ardından gönüllerin ve zihinlerin birleştirilmesi, son olarak da kültür ve medeniyet alanında Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini aktardı.

Unvanların içini dolduralım

ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ise selamlama konuşmasında öğrencilere başkanlıkla ilgili önerilerde bulundu. "Başkanlık deyince sevgili gençler, bu etiketlerin etiket olarak hiçbir anlamı yok. Bu unvanların unvan olarak hiçbir anlamı yok" diyen Bekiroğlu, gençlerden bu unvanların hakkını vermelerini ve içini doldurmalarını istedi. Bekiroğlu bunun için gençlere özetle şu tavsiyelerde bulundu: "Liderlik, başkanlık, önderlik bütün bunlar ilimle desteklenmezse, bilgiyle desteklenmezse, kitap okumakla, yazmakla desteklenmezse içi boş olur. Düşünmek ile desteklenmezse müzakere ile soru sormakla sorgulamakla kafa yormakla dert edinmekle desteklenmezse içi dolmaz. Benim sizden başkanlarım istirhamım bu dönemi çok iyi değerlendirin. Bunu hava atarak değil içini doldurarak değerlendirin."

Gelecekten umutluyuz

Genç ÖNDER Başkanı Resul Çiftçi, imam hatip ailesinin bir milyon 400 bin mensubuyla her gün büyüyen bir aile olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz zamanda dünya gençleri köksüz ve geleneksiz bir dünyada gölge kitle olma tehlikesiyle karşı karşıya. Dünya, gençler için kötü senaryolar üretiyor, istatistikler arasında boğuşuyor. Biz imam hatipli gençler olarak gelecekten umutluyuz. İmam hatip nesli kadim medeniyetimizin izinde bir nesil. İstikamet üzere olmaya çaba gösteren, soru soran, sorgulayan, peşin hükümlü olmayan bir nesil. Değerlerini muhafaza eden, itidalli ve etkin bir duruşa sahip bir nesil. İbadetle tefekkürler aksiyonla geleceğe hazırlanan bir nesil" diye konuştu.

Gençlere verilen değer karşılığını bulacak

ÖNDER Ankara Temsilcisi Enes Şişman da selamlama konuşmasında gençlere verilen değerin karşılığını fazlasıyla bulacağını söyledi. Türkiye'nin genç nüfusu fazla olan bir ülke olduğunu hatırlatan Şişman, "Gençlerin önünü açtığınızda yapamayacakları şey yok. Burada gençlerin önünü açan büyüklerimiz de var. Onların gençlere verdiği desteği artırarak devam etmesini istiyoruz. Siz gençlerden de burada aldığınız bilgileri okullarınıza arkadaşlarınıza ulaştıracağınızı ümit ediyorum" dedi.