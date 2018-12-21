Öğrenci Meclisi Başkanı Canlı'dan Ziyaret

Antalya Öğrenci Meclisi Başkanı ve Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Canlı, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin'i ziyaret etti.

Antalya Öğrenci Meclisi Başkanı ve Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Canlı, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin'i ziyaret etti.



Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi kapsamında Antalya'da merkez ve 19 ilçede yapılan seçimler sonucu il öğrenci meclis başkanlığına seçilen Canlı, okul müdürü Osman Mutlu ve Müdür Yardımcısı Gülümser Ulusoy'la Kumluca Kaymakamı Uzun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin'le bir araya geldi.



Kaymakamı Uzun, ziyarette yaptığı konuşmada, öğrenci meclis başkanının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kumluca'yı, Antalya'da ve daha sonrasında Türkiye çapında temsil etmek için bir öğrencinin gösterdiği bu başarının çok önemli olduğunu söyledi.



Canlı'nın öğrenci meclisi başkanı seçilmesinden dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirten Uzun, "Kendisinin gerek ilçemiz, gerekse il çapında hazırlayacağı projelere her zaman destek olacağız. İnşallah bu başarısını Türkiye genelinde de devam ettirir." diye konuştu.



Ömer Canlı ise 19 ilçe öğrenci meclisi başkanlarıyla yapmış olduğu toplantı hakkında bilgi verdi.



İlçe öğrenci meclis başkanlarının sosyal, sportif ve sanatsal etkinliklere daha fazla yapılmasını istediklerini dile getiren Canlı, bu konuda kendilerine yapacakları projeler için destek olunmasını istedi.

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