Son Dakika Haberleri: Öğrenci Meclisi, Demokrasi Kültürümüzün Bir Gereği"

Öğrenci Meclisi, Demokrasi Kültürümüzün Bir Gereği"

1 saat önce

Çorum Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, öğrenci meclisinin Türkiye'nin demokrasi kültürünün gereği olduğunu söyledi.

Öğrenci Meclisi, Demokrasi Kültürümüzün Bir Gereği
Çorum Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, öğrenci meclisinin Türkiye'nin demokrasi kültürünün gereği olduğunu söyledi.

Büyük, İl Öğrenci Meclisinin, Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantısında, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin öneri ve taleplerini dinleyen Büyük, onlara kitap hediye etti.

Öğrenci Meclisi üyelerinin kendi okullarının liderleri olduğunu belirten Büyük, "Hepiniz önemlisiniz, hepiniz
değerlisiniz. Demokrasi kültürümüzün gereği olarak buradasınız. Öğrenci Meclisi, demokrasi kültürümüzün bir gereği. Vatanına, milletine hizmet eden öğrenciler olarak yetişmeniz arzumuz. Biz yapabileceğimiz her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:29 Kaynak: AA

Türkiye, Çorum, Güncel
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