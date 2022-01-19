Öğrenci midibüsü karla kaplı yolda hafif ticari aracı sürükledi - Son Dakika

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, öğrencileri taşıyan midibüs, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Önüne çıkan hafif ticari araca çarpan midibüs, kaygan yolda metrelerce sürükledi. Bir kişinin cep telefonu ile kaydettiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 14 Mayıs Caddesinde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan midibüs, yokuş aşağı olan caddede seyir halindeyken karla kaplı yolda kayarak karşı şeride geçti. Kaymaya devam eden midibüs, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptıktan sonra metrelerce sürükledi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen midibüs ve hafif ticari araç, kaldırıma çarparak durabildi. Araçların kayma anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekilerin yaşadığı panik sesleri de görüntüye yansırken kazada yaralanan olmadı.