Öğrenci olarak 27 yıl önce katıldığı kazıya 6 yıldır başkanlık ediyor - Son Dakika

Öğrenci olarak 27 yıl önce katıldığı kazıya 6 yıldır başkanlık ediyor

10.11.2020 11:07
Öğrenci olarak 27 yıl önce katıldığı kazıya 6 yıldır başkanlık ediyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan Amorium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına 27 yıl önce öğrenci olarak katılan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp, "Evim" dediği tarihi mekanın 6 yıldır kazı başkanlığını yürütüyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan Amorium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına 27 yıl önce öğrenci olarak katılan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp, "Evim" dediği tarihi mekanın 6 yıldır kazı başkanlığını yürütüyor.

Hisar köyündeki Amorium Antik Kenti'nin o dönem kazı başkanı olan Dr. Chris Lightfoot'la 1993'te öğrenciyken tanışan Gökalp, burada 2 ay çalıştı.

Gökalp, daha sonraki yıllarda hocalarıyla bazı kazılarda öğrenci, asistan ve kazı başkanı olarak da görev yaptı.

Amorium Antik Kenti'nin akademik çalışmalarına yakın olması nedeniyle buranın kazı başkanı olmayı çok isteyen Gökalp'in yolu, Emirdağ ile 2014'te tekrar kesişti.

Gökalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortaçağ kenti Amorium'un hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki birçok araştırmacının dikkatini çektiğini dile getirerek, buradaki bilimsel çalışmalara önemli katkılar sunacağını düşündüğünü söyledi.

Dr. Chris Lightfoot'un, 2012'de "Amorium'daki kazıyı bırakacağını belirterek, kendisinden kazı başkanlığını almasını istediğini ifade eden Gökalp, o dönem Karacahisar Kalesi ile Olimpos Antik Kenti'nde çalıştığı için olumlu cevap veremediğini anlattı.

Gökalp, Dr. Chris Lightfoot'un ısrarını sürdürünce onun kazıyı bırakmak isteğine dair yazıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurduğunu aktarda. Bakanlığın 2013'te antik kentteki kazıyı Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü başkanlığında ve kendisinin bilimsel danışmanlığında yürütülmesine izin verdiğini belirten Gökalp, 2014'ten itibaren de Amorium Antik Kenti'nin kazı başkanı olduğunu anlattı.

Buradaki 6 yıllık sürecin bir yandan çok hızlı geçtiğini, bir yandan da çok keyifli olduğunu vurgulayan Gökalp şunları söyledi:

"Özellikle geçen yıl pithosların çıkışı, kapaklarını açtığımızda içinde de tahılların olması çok heyecan vericiydi. Herhalde bir küp altın çıksaydı bu kadar heyecanlanmayacaktık. Şimdi onların analizlerini beklemek de ayrı bir keyif. Tabii bunun dışında burada kazmayla, çapayla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Toprak altından gelecek herhangi bir şeye zarar vermek istemiyorsunuz. Gün ışığına sizin çıkardığınız eserlerin korunması, sergilenmesi ve bilimsel anlamda yayınlanması bizim için çok değerli. Bunların sırasıyla devam ediyor olması da çok güzel."

"Amorium bana sabırlı olmayı öğretti"

Arkelojik kazılarda gün ışığına çıkarılan buluntuların mevcut mekanda korunması ve sergilenmesi gerektiğine dikkati çeken Gökalp, Amorium'daki çalışmaların devam etmesinin yanında bir taraftan da kazısı biten alanların ziyarete açılarak paylaşılmasını çok önemsediğini vurguladı.

Gökalp, sağlığı el verdiği sürece Amorium Antik Kenti'ndeki kazılarda olacağını ve turizme açıldığını görmeden de bu işi bırakmamaya niyetli olduğunun vurgulayarak, "Hayatta hiçbir şeyi yarım bırakmadım. Amorium da onlardan biri. Amorium bana sabırlı olmayı öğretti. İlk geldiğim yıl, kazı evim hemen olacak sanıyordum fakat olmadı. Yani her şeyin bir zamanı varmış. Burası aslında benim evim. Hiçbir zaman bozkırda yaşayacağımı düşünmezdim. Amorium ve Hisarköy benim evim oldu. Artık kendimi buralı gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Emirdağ, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenci olarak 27 yıl önce katıldığı kazıya 6 yıldır başkanlık ediyor - Son Dakika


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