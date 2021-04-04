ŞANLIURFA - Öğrenci olduğu kursa usta öğretici olarak döndü - Son Dakika

ŞANLIURFA - Öğrenci olduğu kursa usta öğretici olarak döndü

04.04.2021 11:03

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Sakine Bilgiç, öğrencisi olduğu mesleki el sanatları kursuna yıllar sonra usta öğretici olarak döndü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Sakine Bilgiç, öğrencisi olduğu mesleki el sanatları kursuna yıllar sonra usta öğretici olarak döndü.

Siverek Kız Meslek Lisesi'nden 1987 yılında mezun olan Sakine Bilgiç (55), maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversite sınavlarına giremedi. Öğretmen olma hayali kuran Bilgiç, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce açılan el sanatları kurslarına katıldı.

Siverek Halk Eğitim Merkezindeki elde tel sarma kursunu 2018 yılında başarıyla tamamlayan Bilgiç, daha sonra ise kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgeleri aldı.

Bir süre önce Halk Eğitim Merkezine başvuran Sakine Bilgiç, kurum tarafından Siverek Belediyesi bünyesindeki "Kadın Kültür Merkezi"nde açılan elde tel sarma kursunda usta öğretici olarak eğitim vermeye başladı.

Aynı zamanda üniversite okuma hayalini sürdüren Bilgiç, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılarak, sınavlara hazırlanıyor.

Bilgiç, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana öğretmen olmak istediğini dile getirerek, "İyi bir öğretmen olmak ve çocuklara, öğrencilere bir şeyler öğretebilmek istiyorum. Aynı zamanda çevremdeki yetişkinlere de bir şeyler öğretebilmek için çabaladım ve şimdi bir nebze de olsa öğretmenlik mesleğini yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Kursları tamamlayıp belgelerini aldıktan sonra öğrenci olduğu kursa usta öğretici olarak döndüğünü ifade eden Bilgiç, şunları söyledi:

"Bir nebze de olsa öğretmenlik mesleğinin tadını alıyorum. 55 yaşındayım ve üniversiteye de hazırlanıyorum. Okuma ve öğrenme azmimi hiç kaybetmedim, kaybetmeyi de düşünmüyorum, sonuna kadar okuyacağım. Kadınlara önerim kendilerini geliştirsinler. Bir kadın mutsuz ise mutsuz bireyler yetişir. Kursa gelen bazı öğrencilerim yeni olmalarına rağmen kendilerini zinde hissettiklerini ve benim gibi hedeflerinin peşinden gitmek istediklerini söylüyorlar. Unutmamalıyız ki eğitimin yaşı yoktur ve özellikle bölgemizin kadınları hedeflerinin, hayallerinin peşinden gitsinler. Bir kadının kendini ifade edebilmesinden daha mutlu ne olabilir ki? Ben isterim ki Sakineler çoğalsın."

-"Sakine hanımın azmiyle aşamayacağı engel yok"

Siverek Halk Eğitim Müdürü Mahmut Kışlar ise Sakine Bilgiç'in kurslarda devamsızlık yapmayan bir kursiyer olduğunu ifade ederek, yaklaşık 3 yıl önce katıldığı kursu başarıyla tamamladığını hatırlattı.

Bilgiç'in kursiyerler tarafından sevilen bir usta öğretici olduğunu aktaran Kışlar, şöyle konuştu:

"Kendisindeki azmi gördük ve Mesleki Çıraklık Teknik Okuluna gönderdik. Orada da katıldığı tüm kursları başarıyla tamamladı ve belgelerini aldı. Bu yıl içerisinde de bu kursun öğretmenliğini yapmak için bize başvurdu. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü sayfasındaki sıralamaya göre sıra kendisine gelince hocamıza kursumuzu da açtık. Şu an öğrencileri ve kursiyerleriyle çok güzel bir şekilde kursa devam ediyor. Azmini tebrik ediyorum ki aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Sakine hocam kursiyerimiz iken şu an bizim öğretmenimiz oldu."

ŞANLIURFA - Öğrenci olduğu kursa usta öğretici olarak döndü
ŞANLIURFA - Öğrenci olduğu kursa usta öğretici olarak döndü
ŞANLIURFA - Öğrenci olduğu kursa usta öğretici olarak döndü
ŞANLIURFA - Öğrenci olduğu kursa usta öğretici olarak döndü

Üniversite, Şanlıurfa, Öğretmen, Sakine, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - Öğrenci olduğu kursa usta öğretici olarak döndü - Son Dakika


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