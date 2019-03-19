Öğrenci Pansiyonunun Zemin Katındaki Yangın Paniğe Yol Açtı
12 dakika önce
Burdur merkezde 3 katlı erkek öğrenci pansiyonunun bodrum katındaki kumaş dikim atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Burdur
merkezde 3 katlı erkek öğrenci pansiyonunun bodrum katındaki kumaş dikim atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yemekte oldukları sırada dumandan etkilenen 3 öğrenci ile iş yeri sahibi, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Burdur Gazi Caddesi Çiloğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı erkek öğrenci pansiyonunun bodrum katında bulunan kumaş dikim atölyesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası oluşan yoğun duman, 40 öğrencinin kaldığı erkek öğrenci pansiyonunu sardı. Bu sırada yemekte olan öğrenciler kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bazı öğrencilere sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken, 3 öğrenci ve atölyenin sahibi Burdur Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.
Yangın ise itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. - BURDUR
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:36 Kaynak: İHA
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