Öğrenci projeleri için 'Girişimcilik Kampı' - Son Dakika

Genç girişimcileri harekete geçirmek amacıyla Maltepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (MayaTTO) 'girişimcilik kampı' projesini başlattığını duyurdu.

Öğrencilerin iş fikirlerini ve projelerini hayata geçirebilmeleri için Maltepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (MayaTTO), 23 Kasım'da 'MayaTTO Girişimcilik Kampı'nın başvurularının başladığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada; "Başvuruda bulunarak ön elemeyi geçmeye hak kazanan projeler, Teknopark İstanbul'da MayaTTO Kuluçka Merkezi'ne alınarak genç girişimcilerin fikirlerinin doğrudan hayata geçirilmesi sağlanacak. Ayrıca ön elemeyi geçen proje sahiplerine özel olarak proje yazma, mentörlük ve girişimcilik eğitimi de ücretsiz olarak verilecek. Kuluçka merkezimizde de projelerini hayata geçirme imkanını yakalamış olacaklar" denildi.

Öğrencilerin kayıtlarını 'https://forms.gle/56zf5ruTyVdoh3Wa6' adresinden yapabilecekleri bildirildi.