Öğrenci sayısı azaldı, rekor yine bu okulda

BÖLGEYE YENİ OKUL 7 AY SONRA
Avcılar Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız, bakanlığın ilkokula başlama yaşını 3 ay geriye çekmesi ile Leyla Bayram İlkokulu'nda da öğrenci sayısının kısmen de olsa azaldığını söyledi. Yıldız, sorunun çözümü için çaba harcandığını belirterek şöyle dedi:
"Bölgemizdeki yoğunluğu ve öğrencilerin velilerin beklentilerini göz önüne alarak burada yeni bir okul yapmak için çalışmalara başlamıştık. İstanbul Valiliği, 1 ilkokul ve 1 ortaokul yapımı için çalışmaları başlattı. Yeşilkent Mahallesi'nde bir değil iki okulun yapım çalışmaları başladı. Yapım şirketi ile görüşmeleri yapıyoruz. Harfiyatı alındı. Kazık çalışmaları yapılacak. 7 aylık süre içerisinde okul inşaatının tamamlanacağını umuyoruz. Böylece Leyla Bayram İlkokulu ve hemen yanındaki Nihat Çandarlı Ortaokulu'nun yükü yüzde 30 oranında hafifleyecek."
TAM 50 İLÇE NÜFUSUNDAN FAZLA
Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre, Leyla Bayram İlkokulu'ndaki öğrenci sayısı, bu yıl 49 ilçe nüfusundan fazla bulunuyor. Bu ilçeler ve nüfusları şöyle;
1- Laçin (Çorum-4.770), 2- Çandır (Yozgat-4.597)- 3- Aksu(Isparta-4.533), 4- Pazaryolu (Erzurum-4.501), 5- Derbent (Konya-4.455), 6- Doğanyol (Malatya-4.420), 7- Kazımkarabekir (Karaman-4.407), 8- Halkapınar (Konya-4.354), 9- Tillo (Siirt-4.310), 10- Bayramören (Çankırı-4.258),11- Abana (Kastamonu-4.248), 12- Akçakent (Kırşehir-4.229), 13- Dernekpazarı (Trabzon-4.204), 14- Gölova (Sivas-4.176), 15- Boğazkale (Çorum-4.175), 16- Hanönü (Kastamonu-4.156), 17- Seydiler (Kastamonu-4.143), 18- Hamamözü (Amasya-3.955), 19- Karakeçili (Kırıkkale-3.810), 20- Pülümür (Tunceli-3.760), 21- Başyayla (Karaman-3.717), 22- İbradı (Antalya-3.618), 23- Evren (Ankara-3.606), 24-Nazımiye (Tunceli-3.599), 25- Pehlivanköy (Kırklareli-3.565), 26- Doğanşar (Sivas-3.401), 27- Mihalgazi (Eskişehir-3.373), 28- Kemer (Burdur-3.281), 29-Kıbrıscık (Bolu-3.220), 30- Ağlı (Kastamonu-3.196), 31- Çelebi (Kırıkkale-3.024), 32- Bozcaada (Çanakkale-3.023), 33- Dumlupınar (Kütahya-2.999), 34- İnhisar (Bilecik-2.981), 35- Yenipazar (Bilecik-2.965), 36- Yedisu (Bingöl-2.877), 37- Hemşin (Rize-2.817), 38- Ağın (Elazığ-2.776), 39- Kızılören (Afyonkarahisar-2.463), 40- Otlukbeli (Erzincan-2.437), 41- Kofçaz (Kırklareli-2.368), 42- Yenişarbademli (Isparta-2.300), 43-Han (Eskişehir-2.272), 44- Yayladere (Bingöl-2.139), 45- Yalıhüyük (Konya-1.785).