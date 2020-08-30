Öğrenci semtinde kiralar düştü, ilanlar arttı - Son Dakika

ADANA'da üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihin henüz netlik kazanmaması nedeniyle üniversite güzergahındaki kiralık evlerin çoğu boş kaldı, fiyatlar da yüzde 5-10 arasında ucuzladı.

Çukurova Üniversitesi ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi güzergahına yakın olması nedeniye öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Bülent Angın Bulvarı'ndaki kiralık evlerin çoğu boş kaldı. Pandemi nedeniyle kısıtlamaların ardından evlerini boşaltıp memleketlerine dönen öğrenciler, kısıtlamaların kalkmaması üzerine yeniden ev arayışına girmeyince, fiyatlar da yüzde 5-10 arasında ucuzladı.