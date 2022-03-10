ÖĞRENCİ SERVİS KAZALARINA ÖNLEM İÇİN OKUL SAATLERİ 'ESNETİLSİN' ÖNERİSİ - Son Dakika
Üye Girişi

ÖĞRENCİ SERVİS KAZALARINA ÖNLEM İÇİN OKUL SAATLERİ 'ESNETİLSİN' ÖNERİSİ

10.03.2022 11:01

RİZE ve Samsun'da 3 günde, 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kazaların ardından bazı öğrenci servis sürücüleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde aynı zaman diliminde verdikleri birden fazla servis hizmetini yerine getirebilmek için hız kurallarını ihlal ettikleri iddiaları ile gündeme geldi.

RİZE ve Samsun'da 3 günde, 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kazaların ardından bazı öğrenci servis sürücüleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde aynı zaman diliminde verdikleri birden fazla servis hizmetini yerine getirebilmek için hız kurallarını ihlal ettikleri iddiaları ile gündeme geldi. Öğrenci servis kazalarına önlem için okul saatleri 'esnetilsin' önerisi yapıldı. Rize'de kazalara rağmen servis sürücülerinin hızla araç kullanmaya devam ettikleri görüldü.

Rize'de meydana gelen öğrenci servis kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Samsun'da meydana gelen servis kazasında ise 1 öğrenci hayatını kaybederken,13 kişi de yaralandı. İki kentte 3 günde, 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kazaların ardından bazı öğrenci servis sürücüleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde aynı zaman diliminde verdikleri birden fazla servis hizmetini yerine getirebilmek için hız kurallarını ihlal ettikleri iddiaları ile gündeme geldi. Rize'de kazalardan sonra denetimler artırılırken, bazı servis sürücülerinin hız yaparak öğrenci taşıdıkları görüldü. Kontrol noktalarından yavaş geçen servis sürücüleri ardından yeniden hızlanarak yollarına devam ediyor.

'SÜRATLİ GİDİYORLAR'

Rize'deki servis kazasında kardeşi yaralanan Sude Koçal, 'Kaza yapan servisi kullanıyordum kardeşimle birlikte. Kardeşim servisin o gün daha bir süratle gittiğini söyledi. Onu şikayet etmiştik, okula da şikayet ettik. Ama şikayetimizi pek dikkate alınmadı" dedi.

İrem Kazdal ise 'Eski servisim devlete bağlıydı, dışarıdan ücretli öğrenci alıyordu. Şoför kendi kullanmayıp başkalarına da kullandırıyordu. Sabahın erken saatlerinde okulun kapısı yerine başka bir güzergaha bizi bırakıyordu" diye konuştu.

'KAÇ KERE ŞİKAYETTE BULUNDUM'

Rize'deki servis kazasıda kızı yaralanan Nurullah Kurt da, "Okul başladıktan 15 gün sonra kızım, bana 'Baba araba çok hızlı gidiyor? diyordu. Kaç kere Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de şikayette bulundum ama bir sonuç olmadı. Yazık, günah değil mi? Çocukları mahvetti. Bir kaç servis daha fazladan yapabilmek için çocukları erken alıp, erkenden gidiyor. Çocuğumun dişleri kırılmış, ağzı ve yüzü yaralandı. Bunun sualini kim verecek?" ifadelerini kullandı.

'OKUL SAATLERİ ESNETİLSİN'

Türkiye Toplu Taşıma İşverenler Sendikası Karadeniz Bölge Başkanı Recep Ali Avcı ise yaşanan kazalardan dolayı oldukça üzgün olduklarını söyledi. Avcı, "Bu kazayı konuşurken servisçilerin şu anki durumunu, neden 2-3 servis çekmek zorunda olduklarını tartışmak gerekiyor. Aslında uygun olan her şoförün bir servis çekmesi ve buradan elde edeceği gelirle evinin ve aracının ihtiyaçlarını karşılayabilmesi. Şuanda günde 3 servis çeken şoför ihtiyaçlarını ancak karşılayabiliyor. Akaryakıta her gün zam geliyor. Araç bakım maliyetlerinde artışlar yaşandı. Şoförlerde bu zamların altından kalkabilmek için ücretlere zam yapmak yerine fazladan servis çekme yoluna gidiyor. Bunu yaparken de hız yapıyorlar, çocukların can güvenliğini tehlikeye atıyorlar. Ne yazık ki altından kalkamayacak kazalarla karşı karşıya kalıyoruz. Burada şöyle bir yönteme gidilebilir. Bütün okulların, kamu kurumlarına giriş-çıkış saatleri aynı. Okulların giriş çıkış saatlerinde esnemeler yapılarak servisçilere zaman tanınarak rahat bir şekilde öğrencileri almaları sağlanabilir" dedi.

ÖĞRENCİ SERVİS KAZALARINA ÖNLEM İÇİN OKUL SAATLERİ 'ESNETİLSİN' ÖNERİSİ
ÖĞRENCİ SERVİS KAZALARINA ÖNLEM İÇİN OKUL SAATLERİ 'ESNETİLSİN' ÖNERİSİ
ÖĞRENCİ SERVİS KAZALARINA ÖNLEM İÇİN OKUL SAATLERİ 'ESNETİLSİN' ÖNERİSİ

YORUMLAR
500
Denize düşen otomobildeki 3 kişiden 1'i öldü Denize düşen otomobildeki 3 kişiden 1'i öldü ÖĞRENCİ SERVİSİ TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI ÖĞRENCİ SERVİSİ TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Tragger, Samsun, Rize, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖĞRENCİ SERVİS KAZALARINA ÖNLEM İÇİN OKUL SAATLERİ 'ESNETİLSİN' ÖNERİSİ - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Sarı Bıyık'tan Gerçek Kesik performansı: İzleyen herkes kahkahalara boğuldu
11:11 Doların yükselişi durdurulamıyor: 14,74 TL oldu
11:05 Mahkemeden skandal karar! Şiddet gören doktor kadın kendisini savunduğu için ceza aldı
10:57 PSG'nin başkanı çok sinirlendi! Hakem odasına dalan Khelaifi, ölümle tehdit etti
10:55 Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' açıklaması: 4 gün sürecek, tüm ekiplerimiz görevde
10:54 Rusya-Ukrayna savaşından korkunç detaylar geliyor! Siviller toplu mezarlara defnediliyor
10:52 Altın güne yükselişle başladı, düşüşe geçti: Seviye 938 TL
10:35 Ukraynalı yetkililer patlamayan Rus füzesini yerde imha etti
09:48 Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları kucaklaştı! Kritik zirve öncesi ilk görüşme!
10:14 Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 11:19:57. #1.13#
SON DAKİKA: ÖĞRENCİ SERVİS KAZALARINA ÖNLEM İÇİN OKUL SAATLERİ 'ESNETİLSİN' ÖNERİSİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement