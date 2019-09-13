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Öğrenci servis şoförleri bilgilendirildi

55 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrencileri servis araçlarıyla taşıyan şoförler için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Öğrenci servis şoförleri bilgilendirildi, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrencileri servis araçlarıyla taşıyan şoförler için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Yeni eğitim öğretim döneminde Tavşanlı'da yaklaşık 18 bin öğrenci ders başı yaparken, birçok veli de çocuklarını okullarına servis araçlarıyla gönderiyor. Bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı Belediyesi Trafik Zabıta Şefliği görevlilerinin de aralarında bulunduğu ilgili birimler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. 160 katılımcının hazır bulunduğu toplantıda Okul Servisleri Yönetmeliği hatırlatılarak 23. maddedeki 18 konuda istenen şartları, şoförlerin uyması gereken kuralları ve araç sahiplerinin yükümlülükleri anlatıldı. Bu yönetmelikte amacın ticari faaliyet yürüten kişilere zorluk çıkartmak olmadığı, aksine güvenlik kurallarıyla işlerine yardımcı olmak ve çocukların olası tehlikelere karşı korunması olduğunun altı çizildi.


Tavşanlı Filiz Kooperatifi Başkanı Mehmet Küçük, toplantının oldukça verimli geçtiğini söyledi. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Lisesi, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:52 Kaynak: İHA
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