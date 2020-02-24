Öğrenci servis şoförü alkollü çıktı, öğrencileri okula polis bıraktı - Son Dakika
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Öğrenci servis şoförü alkollü çıktı, öğrencileri okula polis bıraktı

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin trafik uygulamasında durdurulan ve içinde 17 özel eğitim öğrencisinin bulunduğu servis minibüsü sürücüsü Ü.A., 0.68 promil alkollü çıktı.

Öğrenci servis şoförü alkollü çıktı, öğrencileri okula polis bıraktı, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin trafik uygulamasında durdurulan ve içinde 17 özel eğitim öğrencisinin bulunduğu servis minibüsü sürücüsü Ü.A., 0.68 promil alkollü çıktı. 3 bin 16 lira para cezası kesilen sürücünün, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Öğrenciler ise derse geç kalmamaları için yetki belgeli polisin kullandığı aynı minibüsle okula bırakıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde, şehir içinde yolcu ve öğrenci taşımacılığı yapan minibüsler ile servis araçlarını denetledi. Ekipler, Yeni Mahalle'de içerisinde Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 17 öğrencinin bulunduğu Ü.A. yönetimindeki servis minibüsünü durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü Ü.A.'nın 0.68 promil alkollü olduğu belirlendi. Ü.A.'nın ehliyetine 6 süreyle el konulurken, 'alkollü araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye atmak' ile 'karayolları trafik yönetmeliği ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde uymamak' suçlarından 3 bin 16 lira para cezası uygulandı.

ÖĞRENCİLERİ, OKULA POLİS BIRAKTI

Öğrenciler ise derse geç kalmamaları için yetki belgesi bulunan bir polis memurunun kullandığı servis minibüsüyke Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'na bırakıldı. Minibüs daha sonra trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.

9 ÖĞRENCİ SERVİS ŞOFÖRÜNE CEZA

Denetimlerde ayrıca 11 öğrenci servis aracı ile sürücülerinin sorgulaması yapıldı. 3 sürücüye fazla koltuk bulundurmaktan, 3 sürücüye yangın tüpü bulundurmamaktan, 3 sürücüye ise 'karayolları trafik yönetmeliği ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uymamak' suçundan ceza kesildi.


- Keşanedirne
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:44 Kaynak: DHA
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